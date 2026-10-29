快訊

美前議員示警：AI競賽恐促習近平奪台 拿台積電挾持全球

75歲王文洋跌倒骨折！小腿愈來愈細恐是肌肉流失 熟齡族4招防跌

吃到麥當勞「生肉漢堡」！民眾吐瀉掛急診只賠4000元 業者聲明致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

陸商務部：願與歐洲議會國際貿易委員會加強溝通

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部部長王文濤（右）27日會見歐洲議會國際貿易委員會（INTA）主席朗吉（Bernd Lange）時表示，大陸商務部願與歐洲議會國際貿易委員會加強溝通，共同推動中歐經貿關係穩定健康發展。圖／取自大陸商務部網站
大陸商務部部長王文濤（右）27日會見歐洲議會國際貿易委員會（INTA）主席朗吉（Bernd Lange）時表示，大陸商務部願與歐洲議會國際貿易委員會加強溝通，共同推動中歐經貿關係穩定健康發展。圖／取自大陸商務部網站

大陸商務部消息，10月27日，部長王文濤會見歐洲議會國際貿易委員會（INTA）主席朗吉（Bernd Lange），就中歐經貿關係交換意見。王文濤表示，中國不是歐盟問題的根源，而是解決問題的夥伴。大陸商務部願與歐洲議會國際貿易委員會加強溝通，共同推動中歐經貿關係穩定健康發展。

據新京報，王文濤表示，中國和歐盟互為重要經貿夥伴，是維護多邊貿易體制的重要力量。今年以來，中歐兩度召開貿易投資磋商機制會議，並取得豐富成果共識。這充分證明，雙方有意願、有能力、有智慧透過對話解決彼此關心的經貿問題。同時，中方注意到歐盟近期密集推動出台一系列經貿限制工具，對中歐產供鏈穩定以及雙方企業合作產生負面影響。

王文濤強調，中國不是歐盟問題的根源，而是解決問題的夥伴。希望歐方與中方相向而行，在符合世貿組織規則和對等互利的前提下，透過擴大雙向投資、增加自歐進口、拓展新興領域合作，實現中歐貿易向上平衡、向前發展。中國商務部願與歐洲議會國際貿易委員會加強溝通，共同推動中歐經貿關係穩定健康發展。

朗吉表示，中國是歐盟重要經貿合作夥伴，在當前動盪的世界經濟情勢下，維持歐中經貿關係整體穩定意義重大。歐方願與中方發展穩定平衡的經貿關係，堅定支持多邊貿易體制，推動世貿組織改革，共促進全球經濟發展。歐方歡迎中國企業赴歐投資，拓展合作新空間，實現互利共贏。歐洲議會國際貿易委員會讚賞歐中貿易投資磋商機制取得正面成果，支持歐中持續推動對話磋商，妥處分歧，並願為此發揮正面作用。

據時代周報報導，朗吉抵北京前曾表示，期待與中國同行的直接接觸，以保持對話勢頭，並爭取取得突破。

歐洲議會 溝通 大陸商務部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

德總理訪問亞洲涉中談話 北京：盼德國與歐洲保持理性

德總理梅爾茨籲減少對陸單向依賴 北京盼德歐保持客觀理性

瑞士聯邦主席帕姆蘭將訪中國大陸 與習近平會面

共軍代表團赴法國、德國 舉行防務戰略磋商

相關新聞

短劇熱引論戰！媒體人稱陸網進入「字節時間」 抖音副總裁急駁瞎扯

大陸短劇熱，意外引發媒體人與抖音高層論戰。大陸《第一財經》日報創辦人秦朔26日在其公眾號「秦朔朋友圈」發文「可怕的紅果與中國網路的字節時間」，稱中國大陸的網路從「微信時間」已步入到字節跳動的「抖音加紅果時間」，呼籲字節為社會價值多做擔當；抖音集團副總裁李亮27日反駁指，「中國網路的字節時間」定性極不嚴謹，且「純屬瞎扯」。

曾參與中美貿易戰談判 陸副財長廖岷將擔任IMF副總裁

國際貨幣基金組織（IMF）發表聲明稱，大陸財政部副部長廖岷將加入並擔任副總裁。廖岷將接替李波，預計將於12月1日到任。

影／陸機器人登泰山大賽開跑 四足機械狗1小時衝破3100級石階

10月26日，中國大陸首屆CMG（中央廣播電視總台）世界機器人登泰山大賽排位賽在泰安市泰山景區舉行。本次大賽以「登高望遠、智競泰山」為主題，共有50家國內具身智能企業、高校及科研團隊參賽。

長鑫拚高頻寬記憶體動了！計畫開始生產HBM3E 良率可能低至20%

路透引述知情人士說法報導，中國大陸記憶體製造商長鑫存儲計劃開始生產先進高頻寬記憶體HBM3E，儘管良率可能低至20%。

陸商務部：願與歐洲議會國際貿易委員會加強溝通

據大陸商務部消息，10月27日，部長王文濤會見歐洲議會國際貿易委員會（INTA）主席朗吉（Bernd Lange），就中歐經貿關係交換意見。王文濤表示，中國不是歐盟問題的根源，而是解決問題的夥伴。大陸商務部願與歐洲議會國際貿易委員會加強溝通，共同推動中歐經貿關係穩定健康發展。

面對中國品牌激烈激爭 韓國三星放棄香港家電市場

據報導，韓國三星電子繼撤出中國大陸家電市場後，最近進一步退出香港市場，原因是在中低端市場面對大陸品牌的激烈競爭，利潤被擠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。