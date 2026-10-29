陸商務部：願與歐洲議會國際貿易委員會加強溝通

據大陸商務部消息，10月27日，部長王文濤會見歐洲議會國際貿易委員會（INTA）主席朗吉（Bernd Lange），就中歐經貿關係交換意見。王文濤表示，中國不是歐盟問題的根源，而是解決問題的夥伴。大陸商務部願與歐洲議會國際貿易委員會加強溝通，共同推動中歐經貿關係穩定健康發展。

據新京報，王文濤表示，中國和歐盟互為重要經貿夥伴，是維護多邊貿易體制的重要力量。今年以來，中歐兩度召開貿易投資磋商機制會議，並取得豐富成果共識。這充分證明，雙方有意願、有能力、有智慧透過對話解決彼此關心的經貿問題。同時，中方注意到歐盟近期密集推動出台一系列經貿限制工具，對中歐產供鏈穩定以及雙方企業合作產生負面影響。

王文濤強調，中國不是歐盟問題的根源，而是解決問題的夥伴。希望歐方與中方相向而行，在符合世貿組織規則和對等互利的前提下，透過擴大雙向投資、增加自歐進口、拓展新興領域合作，實現中歐貿易向上平衡、向前發展。中國商務部願與歐洲議會國際貿易委員會加強溝通，共同推動中歐經貿關係穩定健康發展。

朗吉表示，中國是歐盟重要經貿合作夥伴，在當前動盪的世界經濟情勢下，維持歐中經貿關係整體穩定意義重大。歐方願與中方發展穩定平衡的經貿關係，堅定支持多邊貿易體制，推動世貿組織改革，共促進全球經濟發展。歐方歡迎中國企業赴歐投資，拓展合作新空間，實現互利共贏。歐洲議會國際貿易委員會讚賞歐中貿易投資磋商機制取得正面成果，支持歐中持續推動對話磋商，妥處分歧，並願為此發揮正面作用。

據時代周報報導，朗吉抵北京前曾表示，期待與中國同行的直接接觸，以保持對話勢頭，並爭取取得突破。