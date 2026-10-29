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曾參與中美貿易戰談判 陸副財長廖岷將擔任IMF副總裁

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸副財長廖岷將擔任IMF副總裁。圖／取自證券日報
大陸副財長廖岷將擔任IMF副總裁。圖／取自證券日報

國際貨幣基金組織（IMF）發表聲明稱，大陸財政部副部長廖岷將加入並擔任副總裁。廖岷將接替李波，預計將於12月1日到任。

路透稱，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）指出，廖岷一直深度參與全球宏觀政策協調以及雙邊和多邊財政、金融與貿易合作，他在中國國內改革和國際經濟合作交叉領域的經驗，對基金組織及其成員國將是巨大的財富。

據公開資料，北大畢業的廖岷曾長期在大陸金融系統工作。1993至2003年，廖岷先後在人行、光大集團、中國銀行總行工作。2003年至2010年，廖岷在大陸銀監會先後任辦公廳副主任、主任，兼系統團委書記。

2011年至2016年，廖岷任上海銀監局局長、黨委書記。2012年上海發生系列鋼貿騙貸事件，廖岷擔任上海銀監局局長期間，進行了風險進行測算、處置。上海鋼貿風險的化解，保持了銀行債權維護、鋼貿行業長遠發展，和維護社會穩定三方面的平衡，被認為是防範金融風險，成功「去槓桿」典型。

2016年12月，廖岷任陸「中央財經領導小組辦公室」經濟四局局長。2018年5月，廖岷任中央財經委員會辦公室副主任（至2023年10月），2018年6月兼任大陸財政部副部長。

廖岷曾於2018年、2019年2次訪美，就中美貿易戰問題進行磋商。2022年當選中共二十大代表。他被認為是學者型官員，曾先後編輯出版《歐元震撼》、《控制系統性風險改革之路》、《經濟新常態下的銀行業監管治理探索》、《金融租賃研究》、《危機後我國金融衍生產品發展路徑選擇》等專著，翻譯《人為製造的脆弱性》、《歐元的思想之爭》等書。

IMF 財長 大陸財政部

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