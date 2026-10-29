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面對中國品牌激烈激爭 韓國三星放棄香港家電市場

中央社／ 香港29日電
三星因中低端家電市場競爭激烈，決定退出香港部分市場。法新社
三星因中低端家電市場競爭激烈，決定退出香港部分市場。法新社

據報導，韓國三星電子繼撤出中國大陸家電市場後，最近進一步退出香港市場，原因是在中低端市場面對大陸品牌的激烈競爭，利潤被擠壓。

香港報章今天轉述韓國報導表示，大陸家電品牌近年以低價搶攻香港市場，外國品牌生意難做，其中三星繼5月宣布退出中國家電市場後，進一步退出香港部分家電市場，主要停售冰櫃、洗衣機、冷氣機及吸塵器等。

信報在報導中引述三星香港確認，公司正調整在港銷售策略，目前把資源集中於發展電視、顯示器、音響產品、商用顯示器及流動通訊裝置。

報導表示，三星並非全面撤出香港的零售業務，電視及手機等仍在出售。

報導表示，三星在港面對激烈競爭，在中低端市場需與大陸品牌競爭，在高端市場則與日本及美國等地品牌競爭，難以確保盈利能力，遂決定重組業務。

三星 家電 香港

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