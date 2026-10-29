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標普：陸科技業信用展望穩定

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／上海28日電

當AI是否泡沫成為熱門話題，外界關注大陸科技產業前景，標普全球評級企業評級董事總經理劉彥君28日在2026中國信用觀察研討會上表示，中國大陸科技企業信用展望大致穩定，部分公司可能會經歷短期現金流壓力。

對於大陸科技企業的競爭力，劉彥君表示有三：一是完整的供應鏈；二是龐大本地市場，以及能讓企業快速驗證產品帶來的規模效應；三是政府在需要長周期投入的戰略行業，比如半導體給予支持。

相對的，劉彥君表示挑戰也有三：一是產業過度依賴政府支持，會導致資產錯配、產能過剩，比如太陽光電、新能源等產業現狀；二是在半導體先進技術上仍對海外有依賴，完全國產替代還需要一段時間；三是面地緣政治壓力，比如出口管制、關稅壁壘等。

外界擔憂AI是否產生泡沫，在場專家認為，從投資角度確實看到一些泡沫跡象，但如果跟美國的情況相較，中國大陸AI泡沫疑慮低。

就AI投資而言，劉彥君提及中美兩國呈現差異，在資產結構上，相對於美國，中國大陸擁有穩健現金流，就當前可掌握數據來看，雖然中美兩者投資規模都大，但中國大陸投入頂多達到美國的兩成。

他說，就當前市場指標來看，中國大陸依然會持續對AI進行加碼投資。

不過對中國大陸而言，劉彥君說，投資AI正面臨兩大挑戰：一是變現挑戰，比如中國大陸企業軟體產品如何變現、在開源模式盛行下利潤空間壓縮等問題；二是中國大陸企業面臨硬體限制，比如GPU取得等，因此必須要有更謹慎財務政策。

標普 科技業 信用

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