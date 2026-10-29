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長鑫納入上證綜指 權重最大

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中證指數公司網站昨（28）日公布最新資料顯示，長鑫科技已納入上證綜合指數，權重高達4.67%，一舉超越農業銀行及工商銀行，成為第一大權重股。農業銀行及工商銀行分列第二及第三位，權重分別為3.83％及3.77％。

長鑫科技在上交所科創板上市短短三個月，不僅成為上證綜指第一大權重股，在科創板裡，長鑫科技也以15.74%的權重登頂科創綜指第一大權重股。

長鑫科技納入上證綜指後，上證綜指電子行業權重從13.19%大幅提升至18.12%，提高4.93個百分點，正式取代銀行股成為指數第一大權重行業。銀行行業權重從17.5%降至16.5%，非銀金融權重從6.72%降至6.34%，傳統金融板塊的指數話語權明顯下降。

泛科技行業在上證綜指的合計權重進一步抬升，徹底改變過去指數由金融、地產主導的歷史格局，讓該指數更貼合中國大陸經濟向科技轉型的現狀。

由於10月26日剛實施的上證綜指新規設置15%的單一個股權重上限，長鑫科技在上證綜指的權重遠低於紅線，還不會觸發權重限制規則，後續長鑫科技股價若繼續上漲，其權重仍有進一步提升空間。

上證綜指 銀行股 銀行

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