上海拚2030年在軌衛星逾3000顆

二○二六衛星互聯網產業生態大會廿六日在上海舉行。上海市官方表示，力爭到二○三○年實現衛星互聯網科研成果轉化超過一百項，在軌衛星總數逾三千顆，培育優質企業等主體逾一百家，核心產業規模突破人民幣八百億元。

上海市經信委廿六日聯合其他部門印發的《上海市衛星互聯網產業創新發展行動方案（二○二七至二○三○年）》，提出上述目標。

松江區委書記王華杰在致辭中表示，衛星互聯網是未來資訊基礎設施的重要支柱。松江作為上海市衛星互聯網核心產業集聚區、「千帆星座」所在地及上海6G未來產業培育區，正以「6G+AI+衛星互聯網+天基計算」空天地一體化產業集群建設為牽引，推動產業加速聚鏈成勢。目前全區已集聚上下游企業百餘家。下一步松江將聚焦星地融合應用、太空算力等重點方向持續攻堅，完善政策、金融、人才全鏈條產業生態，誠邀產業鏈上下游企業布局松江、共贏發展。

此外，上海長三角衛星互聯網產業供需平台於大會上正式啟動試運行。平台目前已彙聚兩千餘條供需訊息，完成超過百家單位供需撮合，具備供需清單發布、智慧匹配、意向對接等核心功能，將有力推動長三角產業高效協同。

此次的大會也正式啟動面向5G-A（6G）的智慧感知通信一體化生態加速器建設。由長三角投資（上海）有限公司牽頭，聯合華為打造面向新一代通信產業生態加速器，構建覆蓋技術驗證、樣機測試、商業驗證、市場推廣等全鏈條服務。

另外，全球移動通信系統協會（GSMA）聯合產業夥伴發起「衛星通信與移動通信融合發展倡議」並同步啟動生態夥伴計畫，圍繞天地協同、產業鏈協作、融合應用創新、國際交流等方向深化合作，推動地面網路與衛星網路優勢互補，首批應用成果計畫於明年MWC上海期間發布。