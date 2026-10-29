聽新聞
0:00 / 0:00

上海拚2030年在軌衛星逾3000顆

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

二○二六衛星互聯網產業生態大會廿六日在上海舉行。上海市官方表示，力爭到二○三○年實現衛星互聯網科研成果轉化超過一百項，在軌衛星總數逾三千顆，培育優質企業等主體逾一百家，核心產業規模突破人民幣八百億元。

上海市經信委廿六日聯合其他部門印發的《上海市衛星互聯網產業創新發展行動方案（二○二七至二○三○年）》，提出上述目標。

松江區委書記王華杰在致辭中表示，衛星互聯網是未來資訊基礎設施的重要支柱。松江作為上海市衛星互聯網核心產業集聚區、「千帆星座」所在地及上海6G未來產業培育區，正以「6G+AI+衛星互聯網+天基計算」空天地一體化產業集群建設為牽引，推動產業加速聚鏈成勢。目前全區已集聚上下游企業百餘家。下一步松江將聚焦星地融合應用、太空算力等重點方向持續攻堅，完善政策、金融、人才全鏈條產業生態，誠邀產業鏈上下游企業布局松江、共贏發展。

此外，上海長三角衛星互聯網產業供需平台於大會上正式啟動試運行。平台目前已彙聚兩千餘條供需訊息，完成超過百家單位供需撮合，具備供需清單發布、智慧匹配、意向對接等核心功能，將有力推動長三角產業高效協同。

此次的大會也正式啟動面向5G-A（6G）的智慧感知通信一體化生態加速器建設。由長三角投資（上海）有限公司牽頭，聯合華為打造面向新一代通信產業生態加速器，構建覆蓋技術驗證、樣機測試、商業驗證、市場推廣等全鏈條服務。

另外，全球移動通信系統協會（GSMA）聯合產業夥伴發起「衛星通信與移動通信融合發展倡議」並同步啟動生態夥伴計畫，圍繞天地協同、產業鏈協作、融合應用創新、國際交流等方向深化合作，推動地面網路與衛星網路優勢互補，首批應用成果計畫於明年MWC上海期間發布。

衛星 上海 互聯網

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遠傳揪伴攻手機直連衛星

中華電拋亞洲低軌衛星聯盟 捍衛台灣通訊自主權

SpaceX 星鏈 V3升級點火！穩懋、大眾控、敬鵬漲停 受惠股一次看

工研院「眺望~2027研討會」登場 前瞻無人科技自主化、掌握轉型契機

相關新聞

中泰校企合作 培養新能源車人才

據中新社報導，大陸與泰國校企共建的新能源汽車國際產教融合實訓基地廿七日在廣西柳州市揭牌。基地將通過跨國共建實訓平台、開設新能源汽車訂單班等方式，聯合培養技術技能人才。

上海拚2030年在軌衛星逾3000顆

二○二六衛星互聯網產業生態大會廿六日在上海舉行。上海市官方表示，力爭到二○三○年實現衛星互聯網科研成果轉化超過一百項，在軌衛星總數逾三千顆，培育優質企業等主體逾一百家，核心產業規模突破人民幣八百億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。