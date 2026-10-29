中泰校企合作 培養新能源車人才

據中新社報導，大陸與泰國校企共建的新能源汽車國際產教融合實訓基地廿七日在廣西柳州市揭牌。基地將通過跨國共建實訓平台、開設新能源汽車訂單班等方式，聯合培養技術技能人才。

報導指出，該基地由中泰校企多方攜手共建。柳州鐵道職業技術學院校長覃海波介紹，上汽通用五菱汽車股份有限公司提供產業、設備和海外市場資源；泰國唐恩職業技術學院保障生源供給與泰國端教學落地；泰國ＷＳＴ公司打通海外運營渠道；柳州鐵道職業技術學院共享教學實訓與師資力量，構建「院校—企業—海外機構」協同育人格局。

泰國唐恩職業技術學院校長普利．唐班雅表示，國際教育與職業教育合作將成為開發人力資源的重要機制。泰方尤其看好在新能源技術、電動汽車、電子電氣系統等領域開展合作，為未來勞動力市場培養人才。上汽通用五菱人力資源部總經理劉作梅表示，兼具新能源技術能力與國際化視野的高素質技能人才，已成為推動中泰產業協同的核心。

當天，上汽通用五菱向該基地捐贈廿餘輛實訓車輛，作為跨國聯動培養人才的全新探索。

統計顯示，柳州今年一月至八月汽車出口廿八萬台套、同比增長百分之卅五，其中新能源汽車出口十點五萬台套、同比增長百分之八十七點九。目前該市已與八個東協國家六十餘所院校開展合作項目一百一十項，聯合培養各類技能人才。

而除了泰國以外，大陸與馬來西亞、印尼、吉爾吉斯、巴基斯坦、柬埔寨等國都有校企合作培訓新能源汽車相關人才的項目。今年十月十六日，上合組織國家新能源汽車行業產教融合共同體成立儀式在天津舉行。來自上合組織成員國院校、新能源汽車行業機構的十二位代表，共同啟動上合組織國家新能源汽車行業產教融合共同體。該共同體依託中國—上海合作組織職業技術教育合作中心這一重要平台，由上合組織國家相關院校、新能源汽車行業企業機構共同發起組建，旨在打造區域性新能源汽車產教融合標竿。