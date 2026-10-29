長鑫拚高頻寬記憶體動了！計畫開始生產HBM3E 良率可能低至20%

路透引述知情人士說法報導，中國大陸記憶體製造商長鑫存儲計畫開始生產先進高頻寬記憶體HBM3E，儘管良率可能低至20%。

這一決定凸顯大陸面臨嚴重的AI記憶體短缺問題。在美國限制大陸獲取外國先進技術之際，大陸政府正支持境內企業大規模開發國產替代產品，而高頻寬記憶體是其中不可或缺關鍵零部件。

長鑫存儲布局HBM3E概況

知情人士表示，大陸最大DRAM製造商長鑫已向幾家本土AI晶片設計業者提供HBM3E樣品，預期未來兩個月內開始小規模生產；在良率方面，目前僅約20%至30%，遠低於市場龍頭南韓SK海力士約70%的良率。

美國科技媒體The Information於8月底曾報導，阿里巴巴旗下平頭哥、總部位於北京的寒武紀等多家大陸晶片設計公司，正在測試將長鑫存儲的HBM3E與自家處理器搭配使用。如果進展順利，這些公司最早將於明年在產品中採用這款記憶體。

在2024年12月，美國緊縮部分先進HBM產品出口至中國大陸的管制。知情人士說，大陸晶片製造商愈來愈常透過非正式管道取得這類記憶體，但價格可能高出正常水準數倍。

知情人士指出，儘管良率偏低，長鑫仍持續推動HBM的生產計畫，原因在於大陸AI晶片製造商一直難以取得足夠的先進記憶體，無法進一步擴大產量。

路透上月報導，華為、寒武紀、沐曦及天數智芯，已將現有與下一代AI晶片的價格調漲20%至50%，反映記憶體成本上升，使得擴產面臨更複雜因素。

知情人士表示，在測試中，長鑫HBM3E的效能更接近SK海力士上一代的HBM3，而非後者現有的HBM3E。另一名人士表示，長鑫已向客戶提供兩種版本的HBM3E：一種是標準設計，另一種則是經過更新、加入旨在提高良率的改良設計。

三星今年7月表示，已擴大HBM4銷售，並向主要客戶交付HBM4E樣品。這意味著，在商業化HBM生產方面，長鑫至少落後一個世代。