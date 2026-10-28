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上市後首份季報 宇樹科技第3季淨利潤年降17.3%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
宇樹科技第3季財報淨利潤年降17.3%。圖為宇樹機器人在中國—東盟博覽會上演出。新華社
宇樹科技第3季財報淨利潤年降17.3%。圖為宇樹機器人在中國—東盟博覽會上演出。新華社

大陸機器人龍頭宇樹科技28日交出上市後首份季報，第3季財報營收人民幣6.6億元，年增69.9%，歸屬母公司淨利潤人民幣1.1億元，年降17.3%。

宇樹科技累計今年前三季營收人民幣18.1億元，年增55.7%；歸屬母公司淨利潤人民幣3.8億元，年增270.5%。然而，剔除非經常性損益後，前三季扣非淨利潤人民幣3.49億元，年降18.7%。

宇樹科技前三季淨利潤大增270.5%，主要受兩方面因素驅動，一是營收增長帶動毛利額擴大；二是去年同期一次性確認較大金額的股份支付費用，拉低了基期。

研發投入是季報最顯著的變化，宇樹科技今年前三季研發費用人民幣2.6億元，年增191.4%；單季研發費用人民幣1.2億元，年增249.5%，研發投入占單季營收比例升至19.1%，提升9.82個百分點。

宇樹科技表示，研發投入大幅增長主要源於三方面，持續加大具身智慧領域投入，尤其是具身大模型相關模型研發與算力投入大幅增長；擴充研發團隊；以及持續推進新產品研發。

從現金流來看，經營活動產生的現金流量淨額為人民幣1.9億元，年降54.6%。公司解釋稱，隨營收增長，購買商品、支付職工薪酬及研發、銷售費用等現金支出同步大幅增加，導致經營現金流淨額收窄明顯。

值得注意的是，在財報發布前夕，中國機器人概念股延續多月強勢行情，宇樹科技股價自10月中旬以來七個交易日反彈上漲超過65%。

摩根大通近日將宇樹科技評級由「低配」直接上調至「增持」，目標價從人民幣300元上調至人民幣995元。摩根大通援引宇樹董事長王興興在2026世界物理AI大會上的表述稱，物理AI能力突破窗口可能落在「未來1至2年或2至3年」，較其此前「最長可能需要10年」的判斷明顯提前，因此認為行業銷售S曲線或將前移。

在銷量預測方面，摩根大通將2028年宇樹人形機器人銷量預測從4.1萬台大幅上調至11.1萬台，對應全球市場占率預測從8%上調至21%，並預測宇樹2028年營收將達人民幣133.8億元，年增173.8%，調整後淨利潤人民幣32億元。

財報 宇樹科技

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