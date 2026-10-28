AI投資泡沫疑慮升 標普信評：中國科技企業信用展望大致穩定

當AI是否泡沫成為熱門話題，外界關注大陸科技產業前景，標普全球評級企業評級董事總經理劉彥君28日在2026中國信用觀察研討會上表示，中國科技企業信用展望會保持大致穩定，部分公司可能會經歷短期現金流壓力，但這些企業根本性信用實力大致維持。

對於大陸科技企業的競爭力，劉彥君表示有三：一是完整的供應鏈；二是龐大本地市場，以及能讓企業快速驗證產品帶來的規模效應；三是政府在需要長周期投入的戰略行業，比如半導體給予支持。

相對的，劉彥君表示挑戰也有三：一是產業過度依賴政府支持，會導致資產錯配、產能過剩，比如太陽光電、新能源等產業現狀；二是在半導體先進技術上仍對海外有依賴，完全國產替代還需要一段時間；三是面地緣政治壓力，比如出口管制、關稅壁壘等。

外界擔憂AI是否產生泡沫，在場專家認為，從投資角度確實看到一些泡沫跡象，但如果跟美國相較，中國AI泡沫疑慮低。

就AI投資而言，劉彥君提及中美兩國呈現差異，在資產結構上，相對於美國，中國擁有穩健現金流，就當前可掌握數據來看，雖然中美兩者投資規模都大，但中國投入頂多佔據美國的兩成。但他說，就當前市場指標來看，中國依然會持續對AI投資。

不過對中國而言，劉彥君說，投資AI正面臨兩大挑戰：一是變現挑戰，比如中國企業軟體產品如何變現、在開源模式盛行下利潤空間壓縮等問題；二是中國企業面臨硬體限制，比如GPU取得等，因此必須要有更謹慎財務政策。