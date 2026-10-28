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標普信評：2026全球發行債券規模增長12% 料2027年有所放緩

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
中美利差成為市場關注焦點，標普全球評級大中華區信用研究主管張積豪（左二）表示，過去三年，中美利差培養出點心債市場（在港行的人民幣債券）成長。記者黃雅慧／攝影
中美利差成為市場關注焦點，標普全球評級大中華區信用研究主管張積豪（左二）表示，過去三年，中美利差培養出點心債市場（在港行的人民幣債券）成長。記者黃雅慧／攝影

標普全球評級企業評級董事李暢28日在上海舉行的2026中國信用觀察研討會上表示，全球債券市場融資良好，今年在地緣政治衝突、能源緊張、升息等影響下，全球發行債券規模仍將增長12%，主要由結構融資和非金融企業債券發行推動，預計2027年債券發行會有所放緩，主因在於前一年發行基數高。

外界關於超大規模雲服務商發行量是否擠壓其他投資級債券需求，李暢表示，今年超大規模雲服務商發行量大幅飆升，跟AI基本資出相關，預計明年達到1.3兆美元。他指出，未來相關資本支出依然強勁，預計頭部雲發行量維持相當高位，風險則在於AI生態系統槓桿率上升，現在問題在於商業變現規模能否趕上支出，但大規模雲服務商並未影響其他非金融企業，並未產生擠出效應。

李暢說，經濟和市場情緒展現出「超預期韌性」，因此較此前幾輪預測上調了年未預測值。當前全球融資環境雖具韌性，但信用周期或將步入後期，不確定性正在上升。他稱，全球債券利差都在收窄，強勁投資需求下，投資者風險偏好依然持續上升，現在關注信用周期是否進入後半場，近期市場波動容易受到風險重新定價影響。

中美利差成為市場關注焦點，標普全球評級大中華區信用研究主管張積豪表示，過去三年，中美利差在300至400基點，差距大且維持長時間，培養出點心債市場（在港行的人民幣債券）成長，因為利差龐大吸引發行人進入；與此同時，2021年9月南向通開門，擴大大陸國內資金湧入點心債，點心債發行量翻兩至三倍。如果這些因素往反方向走，趨勢會變化。

另一境外機構在境內發行的人民幣債券「熊貓債」發行量也龐大，標普全球評級行業首席葉翱行表示，截至9月下旬年內發行規模已超2,400億元，且發行主體多元，今年還有斯洛維尼亞、印尼等國別，考慮到境內融資成本優勢，中國貨幣政策寬鬆，利率下行，加上歐美升息，境內發債優勢突出。

葉翱行稱，早期發展熊貓債主要是外資汽車品牌等，主要是人民幣資金需求。現在金融機構也是在本地發行熊貓債，提升品牌形象，使用本地債券來顯示自己對中國市場長期承諾，展示關係。加上去年政策放鬆，熊貓債今年以來四成獲准在境外用途，帶來靈活度。除了外資企業、一帶一路主權國家都會繼續考慮發熊貓債，相信未來會有更活躍動作。

標普全球評級企業評級董事李暢28日在上海舉行的2026中國信用觀察研討會上表示，今年在地緣政治衝突、能源緊張、升息等影響下，全球發行債券規模仍將增長12%。記者黃雅慧／攝影
標普全球評級企業評級董事李暢28日在上海舉行的2026中國信用觀察研討會上表示，今年在地緣政治衝突、能源緊張、升息等影響下，全球發行債券規模仍將增長12%。記者黃雅慧／攝影

標普 債券 規模

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