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傳百度將披露世界模型進度 有望先用於自動駕駛

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸科技巨頭百度傳計劃近日披露世界模型的研發進展與成果，並認為可能先在自動駕駛落地。 路透
大陸科技巨頭百度傳計劃近日披露世界模型的研發進展與成果，並認為可能先在自動駕駛落地。 路透

陸媒科創板日報報導，大陸科技巨頭百度計劃近日披露世界模型的研發進展與成果，並認為可能先在自動駕駛落地。據悉，若該模型用於自動駕駛，可提升複雜場景下的預測與決策能力，為無人車規模化落地提供支撐。不過，百度官方目前未公開證實。

世界模型是當前AI領域的熱門方向之一，其核心在於對物理環境進行建模與預測。大陸不同行業領域紛發展世界模型，包括自動駕駛中的駕駛世界模型、具身智能里的物理世界模型，也包括3D世界生成、視頻生成式世界模型、語言/工具世界模型。其中，最接近「物理世界可預測、可交互、可閉環」的，是自動駕駛、具身智能和物理仿真類模型。

事實上，百度旗下蘿蔔快跑業務已覆蓋全球28座城市，並積累一定規模的真實道路數據。因此外界認為，百度世界模型有高度機率優先與自動駕駛相關。

不過，近年來百度也在具身智能領域持續進行戰略佈局，已服務北京人形機器人創新中心、智元、星海圖、宇樹等50餘家產業鏈重點企業。至於該模型的具體用途，以及與蘿蔔快跑的關係，目前尚不清楚。

值得注意的是，百度將在11月12日舉行百度世界2026大會，會議聚焦「智能組織」議題，或將提出AI時代的組織進化範式。會上設置10+場分論壇，圍繞AI驅動組織躍遷、AI辦公與知識工作、技術、行業與生態三大方向展開

如果就自動駕駛世界模型來看，目前蔚來NWM、小鵬X-World、吉利WAM、理想MindVLA-o1、Momenta R7、華為ADS 4.0、毫末DriveGPT等已發佈或上車/OTA，把長尾場景、極端天氣、複雜交互放進仿真推演，降低實車數據依賴，加速高階智駕迭代。

而在具身智能世界模型上，則有大曉開悟3.x、星源智ω-EVA、極佳視界GigaWorld、智元GE-Sim 2.0、千尋Spirit、流形空間Worldscape、跨維DexWorldModel等公司，主要讓機器人先在仿真中“試錯”，再遷移到真機，提升泛化能力與訓練效率。

百度 自動駕駛 模型

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