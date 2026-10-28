路透：先進晶片良率低至2成 長鑫存儲仍推動量產

大陸記憶體製造商長鑫存儲計畫開始批量生產HBM3E高頻寬記憶體。儘管這種用於人工智慧（AI）處理器，生產良率可能低至20%，公司仍決定推進量產。

這一決定凸顯大路面臨嚴重的AI記憶體短缺問題。在美國限制大陸獲取外國先進技術之際，大陸政府正支持境內企業大規模開發輝達（Nvidia）AI處理器的國產替代產品，而高頻寬記憶體是其中不可或缺的關鍵零部件。

路透報導，知情人士說，作為大陸最大的動態隨機存取記憶體（DRAM）製造商，長鑫存儲已向數家大陸本土AI晶片設計公司提供HBM3E樣品。其中1名知情人士透露，公司預計將在未來2個月內開始小規模生產。

報導指出，長鑫存儲HBM3E的良率，即生產線上製造的晶片中符合規格要求的比率，目前僅約20至30%。相比之下，市場龍頭南韓SK海力士（SK Hynix）的良率約為70%。

知情人士稱，儘管良率偏低，長鑫存儲仍決定推進HBM3E生產，原因是大陸AI晶片製造商一直難以獲得足夠的先進存儲晶片，限制了它們擴大產量的能力。

長鑫存儲是大陸最大的動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片製造商。DRAM廣泛用於智慧手機、個人電腦、伺服器和AI系統等電子設備，主要承擔短期資料存儲功能。

美國科技媒體The Information於8月底曾報導，阿里巴巴旗下平頭哥、總部位於北京的寒武紀等多家大陸晶片設計公司，正在測試將長鑫存儲的HBM3E與自家處理器搭配使用。如果進展順利，這些公司最早將於明年在產品中採用這款記憶體。

美國於2024年12月加強對某些先進HBM產品的出口管制，這些產品將運往大陸。消息人士表示，大陸晶片製造商越來越多透過非官方管道尋求記憶體，而這些管道的成本可能高出數倍。