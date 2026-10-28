韓記憶體廠在陸仍吃香 阿里等AI巨頭搶跟三星、SK海力士簽10年約

受到AI資料中心建設熱潮帶動記憶體需求激增，大陸雲端運算服務供應商（CSP），包括阿里巴巴、騰訊和字節跳動，傳出向三星電子、SK海力士提出簽署最長10年的長期供應協議（LTA），以緩解境內人工智慧需求激增引發的記憶體短缺問題，凸顯南韓業者在大陸市場仍具競爭優勢。

分析師指出，對於極度重視穩定運作的AI資料中心，雲端服務供應商仍高度認可南韓企業的記憶體產品。這也代表即使大陸政府正推動記憶體半導體國產化政策，企業也積極建立包括長鑫存儲在內的本土記憶體供應鏈，但仍持續爭取三星電子與SK海力士的供貨。

另一個促使大陸企業轉向南韓供應商合作的原因，是美國記憶體製造商美光科技（Micron）已被排擠出大陸本土市場。大陸政府自2023年開始對美光產品實施限制後，美光於2025年宣布將退出大陸市場。

韓媒「每日經濟新聞」報導，這些企業目前已從三星電子和SK海力士大量採購DRAM與NAND快閃記憶體。但分析師指出，隨著大陸AI服務所需的算力規模暴漲，資料中心基礎設施正以前所未有的速度擴張，僅靠現有分銷管道和短期合約，這些企業已難以鎖定更多增量供應。

受美國政府對中國大陸先進半導體出口管制限制，三星電子和SK海力士無法將AI加速器的核心組件高頻寬記憶體（HBM）出口至大陸。但除HBM之外，營運大規模AI資料中心還需要作為主記憶體的通用DRAM獲得穩定供應。

根據半導體產業消息人士透露，儘管大陸本土記憶體廠商長鑫儲存（CXMT）正快速提升DRAM產能，但在AI伺服器等場景所需的高效能DDR、LPDDR的技術水準與量產穩定性上，三星電子與SK海力士仍保有優勢。

1家伺服器企業的高階主管表示：「和PC、智慧型手機用DRAM不同，24小時不間斷運作的伺服器DRAM，尤其是AI資料中心所用的DRAM，對可靠性要求高得多。從實際效能表現來看，長鑫儲存的伺服器DRAM和三星、SK海力士的產品之間仍存在明顯差距。」

半導體產業研究機構SemiAnalysis於9月發布的報告顯示，大陸已建成至少24吉瓦（GW）的AI資料中心算力規模，僅次於美國的56GW，位列全球第2；另有約20GW的資料中心產能正處於在建或規劃階段。

在大陸科技巨頭中，字節跳動正在建造約5.3GW的算力規模，阿里巴巴推進3.9GW、騰訊2.4GW、百度1.1GW、華為1GW；中國移動、中國電信、中國聯通三大電信商也在積極布局AI數據中心建設。

這一趨勢直接反映了大陸AI資料中心市場的快速成長，大陸半導體企業自然不會錯過這項機會。根據Omdia的數據，大陸龍頭NAND快閃廠商長江儲存（YMTC）在今年第2季拿下了大陸大陸38.5%的市占，首次超越三星電子和SK海力士，登頂大陸大陸記憶體半導體市場。

隨著美國科技企業和大陸科技巨頭都在全力鎖定記憶體半導體貨源，長期供應協議正成為產業常態。3家龍頭記憶體廠商均在財報中揭露，已和所有核心客戶簽署長期供應協議。

這類供應合約的常規期限為5年，供貨價格、預付款等條款則依不同合作方案有所差異。業者消息人士透露，「科技七巨頭」——蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達、Meta、特斯拉中，目前僅蘋果尚未簽署長期供應協議，業內觀察家預計蘋果也將在年內完成LTA簽署。

三星電子在今年第2季財報中表示，已和全球前5大資料中心營運商簽署長期供應協議，計劃將至少70%的產能分配給LTA訂單。SK海力士也公開揭露，已和至少10家客戶簽署長期供應協議。

KB Securities研究主管金東源表示：「我們估算三星電子目前已透過長期供應協議鎖定了2027年約80%的記憶體產能，超大規模雲服務商仍在爭搶剩餘20%未被合約覆蓋的產能分額。」