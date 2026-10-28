外媒揭台積電評估用「無稀土馬達」降斷鏈風險 國台辦回應了

路透引述知情人士報導，台積電已向供應商徵詢在工廠自動化設備中使用無稀土馬達的可行性，主要考量中國大陸可能中斷稀土供應的風險。國台辦發言人陳斌華今天回應，相關報導「背離事實，別有用心」，反批真正製造全球半導體產業鏈風險的，是打壓大陸高科技企業、企圖遏止大陸發展的行為。

路透日前引述3位知情人士報導，台積電已向供應商徵詢，在工廠自動化設備中使用無稀土馬達的可行性。其中1人說，這項行動主要出於對中國可能中斷供應的擔憂。

報導指，這是這項消息首次獲揭露，凸顯中國大陸對稀土的掌控，已成為全球半導體產業的弱點。中國去年對特定稀土原料、磁鐵及相關加工技術，祭出需事先獲得許可證的出口管制。

針對台媒關切此事，陳斌華回應，有關報導背離事實，別有用心。我們依法依規實施必要的出口管制，旨在維護關鍵礦產全球產供應鏈穩定與安全，相關舉措是規範出口，而非禁止出口，最終目的是實現戰略資源可持續利用與全球共同發展。

他指，真正製造全球半導體產業鏈風險的，恰恰是那些竭力打壓大陸高科技企業，意圖遏止大陸發展的行徑。「我們將致力加強兩岸經濟合作，深化兩岸融合發展。」