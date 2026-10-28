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認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本政府27日宣布，將對台灣及大陸進口的鎳系不鏽鋼冷軋鋼帶與鋼板正式課徵反傾銷稅，稅率依產地及企業不同，介於3.6%至42.1%。其中，台灣產品適用稅率為3.6%或20.1%，大陸產品則為27.7%或42.1%。新措施將於10月31日生效，為期5年，持續至2031年10月30日。聯合報系資料照
日本政府27日宣布，將對台灣及大陸進口的鎳系不鏽鋼冷軋鋼帶與鋼板正式課徵反傾銷稅，稅率依產地及企業不同，介於3.6%至42.1%。其中，台灣產品適用稅率為3.6%或20.1%，大陸產品則為27.7%或42.1%。新措施將於10月31日生效，為期5年，持續至2031年10月30日。聯合報系資料照

日本政府27日宣布，將對台灣及中國大陸進口的鎳系不鏽鋼冷軋鋼帶與鋼板正式課徵反傾銷稅，稅率依產地及企業不同，介於3.6%至42.1%。其中，台灣產品適用稅率為3.6%或20.1%，大陸產品則為27.7%或42.1%。新措施將於10月31日生效，為期5年，持續至2031年10月30日。

此次課稅對象為鎳系不鏽鋼冷軋鋼帶及冷軋鋼板，屬於具有耐腐蝕、耐熱等特性的特殊鋼材，廣泛應用於汽車外裝及排氣系統零件、餐具、電車車體等產品。

日本共同社報導，日本財務省表示，這起案件源自日本製鐵、日本冶金工業等4家企業於2025年5月12日提出申訴，指控來自台灣及中國大陸的相關產品，以低於正常價格的方式進入日本市場，影響當地鋼鐵業者的競爭力。日本財務省與經濟產業省隨後於2025年7月22日展開反傾銷調查。

日本政府於今年6月作出初步認定，認為相關產品存在傾銷及造成日本境內產業損害的情形，並自7月9日起課徵為期4個月的暫定反傾銷稅，原定實施至11月8日。

隨著調查進入最後階段，日本關稅審議機構於10月19日支持正式課稅方案，政府則於27日進一步拍板，決定自10月31日起正式課徵反傾銷稅，期限至2031年10月30日。

反傾銷稅 日本 大陸

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