綠色未來 國際環保博覽 340企業參展

第二十一屆國際環保博覽二十六日至二十九日在香港亞洲國際博覽館舉行。本屆博覽以「聯通世界 共創綠色未來」為主題，匯聚十五個國家及地區超三百四十家展商參展。

新華社報導，本屆博覽設十八個展團，國際展區包括加拿大、義大利、韓國、荷蘭等國家，東盟館匯集七個東盟國家多家企業，展示水處理、循環經濟、綠色金融等方案。內地參展陣容中除首次組團參與的青海外，粵港澳大灣區九個內地城市，以及澳門、廣西、湖南、上海、江蘇南京參展。香港特區政府館設置綠色科技綜合體驗區，香港科技園等紛紛亮相。

「我們企業立足大灣區，希望借助香港背靠大陸、聯通世界的優勢，以展會為平台進一步拓展東南亞市場。」綠色動力環保集團股份有限公司副總裁奚強在展位介紹，集團的ＡＩ數字化電廠結合多驅動爐排技術已實現自動化率百分之九十八以上。

本屆博覽由香港貿易發展局、法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦，香港特區政府環境及生態局協辦，特設「出海全球通」專區，助力內地環保企業依託香港專業服務走向國際。系列配套論壇聚焦企業出海、東盟市場拓展等議題。博覽圍繞「驅動綠色能源」「前沿綠色科技」「築構綠色城市」「轉廢為盈」四大主題，展出可持續航空燃料、超薄超快充電樁、生物基薄膜、智慧環境監測、垃圾發電等前沿綠色技術。

香港貿發局總裁張淑芬表示，博覽的國際參與度持續提升，印度尼西亞、老撾（寮國）、菲律賓、泰國、越南首次參展。博覽依託香港國際商貿及綠色科技樞紐優勢，搭建跨地域合作平台。

香港特區政府環境及生態局局長謝展寰說，香港首份五年規劃主動對接國家戰略，大力推進綠色轉型。香港持續發揮「超級聯繫人」「超級增值人」作用，促進區域綠色協作。

博覽期間將舉辦三十餘場論壇講座，八十多位專家參與研討。焦點活動「亞洲環保會議」分享尖端科研成果，探討綠色絲路建設。