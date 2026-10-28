字節張一鳴再奪陸首富 身家3.26兆元刷新紀錄

胡潤研究院公布「2026胡潤百富榜」，字節跳動創辦人張一鳴以人民幣6,700億元（約新台幣3.26兆元）身家，第二度登上中國大陸首富寶座，刷新榜單歷來首富財富紀錄。

農夫山泉創辦人鍾睒睒以人民幣4,100億元退居第二；DeepSeek創辦人梁文鋒首次上榜，以人民幣2,800億元躋身第七。

2026年胡潤百富榜前十富豪

43歲的張一鳴身家較去年增加人民幣2,000億元，主要受惠於字節跳動人工智慧（AI）業務進展，推動公司估值進一步上升。

上屆首富、72歲的鍾睒睒，身家則減少人民幣1,200億元，受旗下萬泰生物股價回檔修正拖累，以人民幣4,100億元排名第二。不過，其財富仍較兩年前增加人民幣700億元，增幅約兩成。

在263位新面孔當中，「新人王」是41歲的DeepSeek創始人梁文鋒，首次上榜即以人民幣2,800億元財富位列第七，AI大模型熱潮推動其財富快速積累；其次是宇樹科技創辦人、36歲的王興興，以人民幣695億元上榜，位列78名。

值得注意的是，AI大模型領域正在批量製造新富。智譜創辦人劉德兵及唐傑，分別以人民幣395億元、275億元首次上榜；沐曦股份的陳維良以人民幣375億元首次上榜；MiniMax的閆俊傑以人民幣225億元首次上榜；半導體也受益AI產業爆發，寒武紀創辦人陳天石財富人民幣2,050億元，進入總榜前十。

今年共有1,529位個人財富人民幣50億元以上的企業家登上胡潤百富榜，比去年增加6.6%，創歷史新高；上榜企業家總財富人民幣32兆元，增長7%。

從榜單結構來看，半導體、AI算力賽道企業家財富增長突出。財富創造主線已經切換到新質生產力，高科技正成為最強造富引擎。

財富下降較多的企業家包括小米雷軍，相較去年減少人民幣1,570億元；騰訊馬化騰財富較去年減少人民幣1,190億元，泡泡瑪特的王寧家族財富較去年減少人民幣945億元。

此外，消費領域整體承壓，拼多多黃崢財富縮水人民幣1,120億元，以人民幣2,020億元，位列第11名。