大陸國家統計局最新公布數據顯示，工業企業財務壓力持續上升。截至9月底，大陸規模以上工業企業應收帳款餘額達到人民幣29.77兆元（約新台幣145兆元），年增10%；應收帳款平均回收期為71.6天，年增1.3天。

截至9月底，大陸規模以上工業企業產成品存貨人民幣7.37兆元，增長11.6%；產成品存貨周轉天數21天，增加0.6天。前述數據在過去十年間均明顯惡化。

所謂「規模以上工業企業」是指‌年主營業務收入在人民幣2,000萬元及以上的工業法人單位‌，是大陸工業統計中的核心統計對象。

根據大陸國家統計局數據，2016年底，大陸規模以上工業企業應收帳款餘額為‌人民幣12.6兆元‌。但截至9月底，這項數字已攀升至人民幣29.77兆元，不到十年間就暴增人民幣17.17兆元。企業應收帳款回收難問題此前已引發大陸官方關注。2026年8月，大陸國務院常務會議即明確提出「‌常態化解決企業帳款拖欠問題‌」，要求用好專項債券、專項再貸款等政策，打通「連環清」鏈條，破解「多角債」困局。

2026年9月3日‌，大陸國務院辦公廳‌發布「關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知」，明確要求各行業主管部門完善結算支付規則，引導大型企業將對中小企業的最長付款期限限制在60日內，同時要求機關、事業單位、大型企業一律以現金支付中小企業帳款，不得以商業匯票或應收帳款電子憑證替代。