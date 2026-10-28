中石油乙烯產量攀高 前三季增長26.4%

為遏制中國大陸低價包裹大量湧入，歐盟將自11月起對來自歐盟以外地區的包裹加收2歐元（約新台幣72元）處理費，適用於直接寄送給消費者的包裹，並依包裹內不同商品類別計費。

2026-10-28 02:06