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中石油乙烯產量攀高 前三季增長26.4%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

受戰事影響，荷莫茲海峽通行受阻、亞洲石腦油供應緊缺，東北亞乙烯現貨價格較衝突前溢價逾七成。不過，大陸中國石油今年前三季乙烯產量年增26.4%，創歷史同期新高。中國石油乙烯產量增長穩定大陸國內化工市場供給。

截至目前，中國石油乙烯總產能突破每年1,200萬噸，旗下六家子公司乙烯年產能突破百萬噸。

今年2月以來，美國、以色列、伊朗戰事導致全球石化原料供應鏈震盪。荷莫茲海峽通行受阻後，全球乙烯及高端化工材料價格大幅震盪，產業鏈斷供風險同步上升。大陸大宗商品數據與資訊服務平台「隆眾資訊」監測數據顯示，10月23日東北亞乙烯現貨價格升至每噸1,190美元，較衝突前每噸695美元溢價逾七成。

石油 乙烯 荷莫茲海峽

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