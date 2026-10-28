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陸工業利潤維持雙位數增長 高技術製造業占整體逾四分之一

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導
受惠AI產業快速發展，大陸工業利潤保持兩位數增長。（新華社）
受惠AI產業快速發展，大陸工業利潤保持兩位數增長。（新華社）

大陸國家統計局昨（27）日發布的最新數據顯示，今年前三季，全國規模以上工業企業利潤總額達人民幣6.03兆元（約新台幣29兆元），年增15.5％。其中，9月單月利潤年增14.4%，增速較8月加快10.2個百分點。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，今年以來工業利潤持續保持雙位數增長，電子行業對利潤增長貢獻顯著，其中，高技術製造業利潤增52%，占整體逾四分之一。隨著產業升級與技術更新換代不斷推進，電子行業發展動能持續釋放。

前三季國有控股企業利潤總額人民幣1兆9,395億元，年增13.1％；股份制企業利潤人民幣4兆6,727億元，年增20.8％；外商及港澳台投資企業利潤人民幣1兆3,371億元，年增0.5％；私營企業利潤總額人民幣1兆5,091億元，年增8.7％。

從細分行業看，算力及資料中心建設帶動相關產業利潤增長，其中，光纖製造、光纜製造行業利潤分別按年增長5.7倍及1.1倍。電腦及伺服器產業鏈亦取得較快增長，電腦外圍設備製造、電腦整機製造，以及工業控制電腦及系統製造行業利潤，分別按年增長2.8倍、1.7倍及90.9％。

中國首席經濟學家論壇成員龐溟此前對第一財經分析，電子行業顯著的高速增長，本質上是新質生產力加速釋放與全球AI、消費電子產業鏈周期共振的集中體現，特別是以半導體（如記憶體晶片）為代表的高端環節實現爆發式紅利釋放。

展望後續，民生銀行首席經濟學家溫彬表示，中國大陸工業企業盈利仍具較強支撐。內部看，穩投資政策加快由資金投放向實物工作量轉化。與此同時，全球AI基礎設施投資仍將支撐電子資訊和裝備製造產業鏈，大陸新能源汽車、儲能、電力設備等出口仍具結構性韌性。

但溫彬也指出，全球貨幣政策趨緊、美國貿易政策不確定性以及地緣政治和能源價格波動，仍可能對中國大陸外需和企業成本形成擾動。

對於AI相關行業後續走勢，中國企業資本聯盟副理事長柏文喜對21世紀經濟報導表示，從細分行業的生命週期區分，光通訊模組、高速PCB、先進記憶體、半導體材料處於快速放量期，需求來自於全球AI競賽與大陸國產替代，訂單可見度較高；半導體分立器件、電子電路製造處於產能釋放期，大陸國產比重提升但價格彈性大；部分AI應用、具身智能配套處於概念兌現期，利潤高增長但基期低、波動大。

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