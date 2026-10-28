劍指大陸跨境電商 歐盟加徵小包裹處理費

為遏制中國大陸低價包裹大量湧入，歐盟將自11月起對來自歐盟以外地區的包裹加收2歐元（約新台幣72元）處理費，適用於直接寄送給消費者的包裹，並依包裹內不同商品類別計費。

這項費用是在歐盟7月起對價值低於150歐元（約台幣5,424元）的小額包裹徵收3歐元（約台幣108元）關稅之外，額外加收。

法新社報導，新措施將在黑色星期五（Black Friday）、網購星期一（Cyber Monday）及耶誕節購物旺季前上路。若一個包裹內有十件T恤，處理費為2歐元；若同時包含帽子與T恤兩種商品，則收取4歐元。

歐盟官方數據顯示，去年進入歐盟的小額包裹近60億件，其中約93%來自中國大陸，主要透過阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）及拼多多旗下的Temu等大陸跨境電商平台寄送。

報導提到，儘管歐盟強調處理費不會由歐洲消費者承擔，但電商平台及賣家仍將成本反映在商品售價。歐洲消費者組織（BEUC）則擔心，部分平台可能在結帳最後階段才將費用轉嫁給消費者，並指出依歐盟法律，業者應事先揭露完整價格。

歐盟7月起對價值低於150歐元小額包裹徵收3歐元關稅後，相關進口量下降64%，但有官員表示，目前仍不宜過早下定論。據悉，3歐元關稅屬暫時措施，預計實施至2028年7月1日；2歐元處理費則為永久性收費，歐盟每兩年將重新評估費率。