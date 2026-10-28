美擬延長豁免陸船港口費 USTR提議暫停收費再延兩個月

美國貿易代表署（USTR）提議，將針對中國大陸關聯船舶費用及部分陸製港口裝卸設備的關稅措施暫停期，延長兩個月至2027年1月9日，為美中繼續協商海事、物流及造船業貿易爭端爭取時間。

USTR已於26日在美國聯邦公報刊載提案指，現行暫停措施將於11月9日到期，若延長獲准，將自11月10日起至2027年1月9日繼續暫停。USTR表示，正持續與大陸接觸，盼促使中方消除相關行為、政策及做法。

美對陸船舶港口費暫停措施時程

這項措施源自美國依據「1974年貿易法」第301條，對大陸海事、物流及造船業展開的調查。

美方指控，中方相關產業政策及補貼措施影響市場競爭、損害美國商業利益，因此提出對大陸企業擁有或營運的船舶、大陸建造船舶及部分外國建造的汽車運輸船徵收港口費，並對部分大陸製港口裝卸設備加徵關稅。

美國於2025年10月14日開始徵收相關港口費，但川普與大陸國家主席習近平同年11月達成貿易安排後，美方自11月10日起暫停措施一年，大陸也暫停對美國關聯船舶徵收報復性港口費。

若恢復徵收，中國大陸船東／運營商船舶按每淨噸50美元起計，非中國大陸運營商使用中國大陸建造船舶按每淨噸18美元或每貨櫃120美元中較高者計收；港口起重機額外關稅為100%。

從事美線訂艙、美中跨境電商物流的貨代企業，延期二個月內無需緊急調整報價體系，可以從容安排後續艙位預訂與合約談判，避免因政策突變引發的報價混亂。

美國煤炭、金屬、農產品出口商是核心受益群體，這類企業的美中航線高度依賴中資關聯船舶，一旦恢復收費，運輸成本將直接大幅上漲，延期為它們爭取到2個月的成本緩衝與決策調整視窗。美國國家煤炭委員會今年7月發布的報告建議，川普政府永久暫停相關港口費。

值得留意的是，本次延期只是暫停收費，並非永久取消，2027年1月9日後的政策走向仍需以中美後續談判結果為準。

美國航運公司Matson表示，相關費用短暫實施期間，公司曾承擔640萬美元的中國港口反制費；中遠海運估計，若美國港口費持續實施，每年可能面臨約15億美元費用。

不過，美國部分國會議員及海事勞工團體主張恢復徵費，以振興美國商業造船業。民主黨參議員凱利及華倫今年6月致函美國貿易代表葛里爾，指出中國大陸船廠占全球商業船舶產量一半以上，美國所占比率約為0.1%。

美國政府今年提出的海事行動計畫也涉及對外國建造商業船舶徵費。