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劍指大陸電商 歐盟包裹11月加收處理費

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
圖為位於大陸廣東省東莞市的菜鳥與速賣通（AliExpress）跨境電商倉庫。 新華社
圖為位於大陸廣東省東莞市的菜鳥與速賣通（AliExpress）跨境電商倉庫。 新華社

歐盟將從11月1日起，對來自27個成員國以外的包裹徵收2歐元的處理費，以此遏制來自中國大陸企業旗下電商的包裹大量湧入。歐盟近期更傳出，計畫採取貿易措施，減少從中國進口的化工產品、家具和機械等產品。

南華早報報導，這筆費用為歐盟對小額包裹徵收的3歐元費用之外所額外收取。歐盟表示，歐洲消費者預計不需要支付這項處理費，但網路零售商及賣家可以在商品出售前加收兩歐元。

據官方數據，去年有將近60億件小額包裹進入歐盟。這些低價包裹中，有大約93%來自中國，通常透過阿里巴巴旗下的AliExpress及拼多多旗下的Temu等電商平台寄送。

歐盟當局表示，這使海關機關承受愈來愈大的壓力，也因此增加其成本。這項處理費將用來補償海關執行相關工作的成本。自歐盟今年7月對小額包裹徵收3歐元關稅以來，進口量已下降約64%。

此外，彭博報導指出，歐盟傳出計劃採取貿易措施，減少從中國進口的化工產品、傢具和機械等產品，該措施可能在明年第一季推出。有知情人士表示，歐盟執委會正試圖複製近期中歐談判中針對限制混合動力汽車流入歐盟的舉措。

大陸外交部發言人郭嘉昆27日對此表示，中方始終認為中歐關係的本質是夥伴，中歐經貿關係的底色是互利共贏。近期中歐貿易投資磋商機制第二次例會取得積極進展，說明雙方完全可以通過對話協商妥善解決經貿分歧。他並稱，我們希望歐方尊重市場經濟和公平競爭原則，避免濫用貿易救濟工具，以實際行動推動中歐關係健康穩定發展。

歐盟 包裹 電商 阿里巴巴

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