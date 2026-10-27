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AI需求帶動獲利翻倍 滬電股份Q3淨利創新高

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
A股PCB大廠滬電股份受惠高速交換機、AI伺服器及高性能計算等領域需求，2026年第三季淨利達人民幣26.99億元，年增160.77%，創單季歷史新高。圖／截自澎湃新聞
A股PCB大廠滬電股份受惠高速交換機、AI伺服器及高性能計算等領域需求，2026年第三季淨利達人民幣26.99億元，年增160.77%，創單季歷史新高。圖／截自澎湃新聞

受AI基礎設施需求帶動，A股印刷電路板PCB）製造商滬電股份27日公布2026年第三季財報，第三季歸屬母公司股東淨利潤達人民幣26.99億元，年增160.77%，創單季歷史新高。今年前三季淨利潤達人民幣56.22億元，年增106.87%；營收人民幣232.25億元，年增71.88%。

華爾街見聞報導，滬電股份公告指，公司將業績高速成長歸因於高速交換機、AI伺服器及高效能運算領域的結構性需求持續旺盛，加上產品結構持續優化。

滬電股份財報顯示，滬電股份第三季營收人民幣95.36億元，年增90.02%；扣除非經常性損益後的淨利潤為人民幣26.8億元，年增159.5%。前三季扣非淨利潤人民幣54.74億元，與歸屬母公司股東淨利潤差距不大。

海外布局方面，報導提到，滬電股份泰國子公司今年前三季轉虧為盈，已從產能爬坡期逐步進入規模化營運階段。隨著產能利用率提升，泰國廠由先前的虧損轉為獲利。

滬電股份也加快擴產。截至第三季末，公司固定資產達人民幣84.6億元，較年初增加48.3%；在建工程達人民幣33.05億元，增加34.4%。前三季購建固定資產、無形資產及其他長期資產的現金支出達人民幣52.77億元，較去年同期的人民幣21.04億元增加近151%。

借款方面，滬電股份前三季借款淨融入資金約人民幣51.66億元，短期借款由年初的人民幣21.7億元增至41.78億元，長期借款則由人民幣18.86億元增至47.25億元。第三季末總資產達人民幣432.57億元，較年初增加53.1%。

現金流方面，滬電股份前三季營業活動現金流量淨額為人民幣27.04億元，低於去年同期的人民幣28.95億元。華爾街見聞指出，營收規模擴大帶動應收帳款及存貨增加；截至第三季末，應收帳款達人民幣96.5億元，較年初增加75.2%，存貨則由人民幣42.46億元增至71.39億元。

此前，滬電股份14日盤後發布前三季業績預告指，預估該公司前三季淨利達人民幣54.5億至57億元，年增100.5%至109.7%。滬電股份當時並指其受惠於高速交換機、AI伺服器等領域需求，以及泰國子公司轉虧為盈。

另，A股PCB產業鏈日前已有多家公司公布前三季業績預告，均呈現預增或預盈，其中至少有7家公司預告淨利下限年增幅超過100%。

人民幣 印刷電路板 PCB A股

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