進博會能解大陸對外貿易摩擦？ 學者：面對面交流促成合作

近年中國與歐美持續因貿易順差議題陷入貿易摩擦，在前述背景下，外界關注將到來的進博會可以發揮什麼作用，上海社會科學院世界經濟研究所研究員周琢27日表示，進博會在這背景下的作用在於，促進大陸國內外產業對接，向世界展示更開放的中國。

上海市政府新聞與上海社科院聯在27日聯合舉辦「十五五開局與進博機遇」中外媒體學術沙龍，邀請上海社科院智庫為即將到來的進博會梳理背後意涵與觀察焦點。

至於能否彌合中國對外貿易摩擦等問題，周琢表示，貿易順差是相對複雜的議題，中國貿易順差來源於產業競爭力，就宏觀經濟角度來看是經濟不斷向好的表現，所以無法單純評判順差正負面。而單從進博會角度而言，進口有可能為實現更多出口，比如大陸設備廠商進口國際設備，最後製成產品出口，而且過去幾十年大陸企業進口很大原因是為了出口。

在觀察進博會的意義上，周琢認為重點在於找客戶、談合作並讓合作長久，「進博會促進線下面對面交流，因為交流才有可能產生信任，才有可能產生合作並做成生意。然後把所謂的衝突、矛盾變成大家都開心的結果。」

上海社會科學院應用經濟研究所副所長、研究員湯蘊懿表示，要把進博會放到更大問題考慮，重點是產業結構升級，進博會一方面開放國內市場，緩解貿易順差，但功能越來越綜合，從買商品、做生意，形成全球產業合作，不光是貿易環節。在核心產業領域，形成產業領域合作新態勢，通過技術交流、雙方對話，找到更多供應鏈夥伴。進博會不光對外開放，其實也是對內開放窗口。

今年進博會有何不同之處？湯蘊懿表示，放在更大背景下觀察，十五五開局是經濟布局關鍵窗口，而上海是中國超大經濟體窗口，此外，新質生產力要做到科技創新、產業創新深度融合，而上海是科技、產業高度密集的城市，是最具有前期條件的城市。

湯蘊懿透露，今年依然會發布上海重點產業國際競爭力報告。上海是難得在城市發展中仍保留工業的城市，她稱，上海留住製造業對產業結構優化與升級十分重要，製造業附加值更高，更好實現升級。

上海社會科學院應用經濟研究所研究員曹禕遐指出，要把六天的進博會變成365天的經濟增量，她提及要提升供給轉化效率，比如加速通關、展會承接，同時城市要讓「複購」成為習慣，進而讓商品交易做到場景定義，讓China travel變成China Haul（指中國購物開箱）。

進博會的具身智能產品也成為焦點，上海社會科學院信息研究所副研究員顧潔表示，具身智能目前在技術路線呈現全球多元探索狀態，沒有一個國家、企業能解決所有問題，呈現彼此競爭、互補狀態。她認為中國沒有收斂，依然有廣闊創新空間，比如有國產大模型體系、製造業豐富應用場景，企業進入中國市場，有望保持多樣性。

第九屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海國家會展中心舉行，將有162個國家、地區和國際組織參與，4142家境外企業參展。加拿大、斯里蘭卡為主賓國，其中美國企業參展面積連續八屆保持第一。

上海社會科學院應用經濟研究所副所長、研究員湯蘊懿表示，要把進博會放到更大問題考慮，重點是產業結構升級。記者黃雅慧／攝影