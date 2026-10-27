陸前三季經濟前十強省出爐！廣東總量第一 山東、浙江經濟增速最高

大陸前三季經濟強省榜單出爐，據大陸國內生產總值（GDP）由高至低排列，經濟前十強省份為：廣東、江蘇、山東、浙江、四川、河南、湖北、福建、上海和安徽。綜觀榜單特色，新興產業已成經濟大省拉開增長差距的核心抓手。集成電路、智慧裝備等重點產業在第三季強勢增長，「新三樣」外貿規模持續增長。

值得注意的是，今年上半年，安徽以336.43億元（人民幣，下同）的優勢反超湖南，躋身大陸十強省份。

十強省份經濟總量均超過4兆元，從一至十名省份來看：廣東地區生產總值為11.11兆元，首次在前三季度站上11萬億台階，穩居全大陸首位；江蘇為10.86兆元；山東、浙江、四川、河南分別達8.23兆元、7.32兆元、5.21兆元和5.19兆元；湖北、福建、上海、安徽、湖南、北京等省份前三季度經濟總量均超過4兆元。

其中，GDP前十強中增量最大的是廣東，以5,919.77億元的增量實現領跑，江蘇以5,820.3億元的增量位居第二位。

前三季經濟增速來看，GDP前十強省份增速由高至低依次為：山東（5.6%）、浙江（5.6%）、上海（5.5%）、安徽（5.3%）、江蘇（5.2%）、河南（5.0%）、四川（4.9%）、湖北（4.7%）、廣東（4.6%）和福建（3.9%）。其中廣東增速是近五年同期最高。

山東經濟增速與「新三樣」工業高度相關，前三季，山東高技術製造業增加值增長13.1%，高於規上工業5.7個百分點。最為亮眼的是鋰離子電池，今年前三季產量增速達到195.4%。前三季，新三樣產品出口146.5億元，增長40.9%，其中電動汽車、鋰電池、太陽光電產品分別增長27.9%、63.2%、52.4%。

證券時報報導，華東師範大學城市發展研究院院長曾剛分析，增速較快省份支撐經濟發展的一個重要特點是，增長動能正在從傳統要素投入轉向創新與特色優勢的變現。經濟大省靠的是新質生產力驅動下的產業升級與結構轉換，西部省份則更多依託特色資源稟賦和清潔能源的產業化落地。

就各省經濟支撐來看，廣東省的工業、金融業、信息服務業三大領域形成核心支撐，合計對經濟增長貢獻率超70%。其中工業貢獻率達45.5%，工業增加值佔地區生產總值的比重提升至34%。

AI發展直接給江蘇企業帶來收益，江蘇規上高技術製造業增加值增長15.1%，高技術產業對工業、服務業增長貢獻率分別超二分之一、三分之一。其中集成電路、電子電路行業分別增長28.3%、25.4%；工業機器人、機器人減速器產量分別增長47.1%、44.6%。