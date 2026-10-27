財務壓力持續攀升 陸工業企業應收帳款已逾145兆元

大陸國家統計局27日最新公布的數據顯示，中國工業企業財務壓力持續上升。截至9月底，大陸規模以上工業企業應收帳款餘額達到人民幣29.77兆元，較去年同期增長10.0%；應收帳款平均回收期為71.6天，增加1.3天。

另，截至9月底，大陸規模以上工業企業產成品存貨人民幣7.37兆元，增長11.6%；產成品存貨周轉天數21.0天，增加0.6天；

前述四項數字過去十年間均明顯惡化。所謂「規模以上工業企業」是指‌年主營業務收入在人民幣2,000萬元（約合新台幣9,800萬元）及以上的工業法人單位‌，是中國工業統計中的核心統計對象。

根據大陸國家統計局公布的數據，2016年底，大陸規模以上工業企業應收帳款餘額為‌人民幣12.6兆元‌。但截至9月底，這項數字已攀升至人民幣29.77兆元（約合新台幣146兆元），不到十年間就暴增人民幣17.17兆元（約合新台幣84兆元）。

2016年底，大陸規模以上工業企業應收帳款平均回收期為‌36.5天‌，9月底已大幅拉長至71.6天。

2016年底，大陸規模以上工業企業產成品存貨為‌人民幣3.98兆元‌，9月底已來到人民幣7.37兆元。

2016年底，大陸規模以上工業企業產成品存貨周轉天數為‌13.8天‌，9月底為21.0天。

企業應收帳款回收難問題早前已引發大陸官方關注。2026年8月，國務院常務會議即明確提出「‌常態化解決企業帳款拖欠問題‌」，要求用好專項債券、專項再貸款等政策，打通「連環清」鏈條，破解「多角債」困局。

2026年9月3日‌，大陸國務院辦公廳‌發布《關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知》，明確要求各行業主管部門完善結算支付規則，引導大型企業將對中小企業的最長付款期限限制在60日內，同時要求機關、事業單位、大型企業一律以現金支付中小企業帳款，不得以商業匯票或應收帳款電子憑證替代。