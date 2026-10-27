股價七個交易日大漲65% 宇樹科技籲理性投資

大陸「人形機器人第一股」宇樹科技在最近七個交易日大漲65%後，發布股票交易異常波動公告，提醒投資者注意投資風險，理性投資。

據21世紀經濟報導，在上海掛牌的宇樹科技股價自10月16日至10月26日，七個交易日內累計漲幅超65%。

宇樹科技董事會27日在公告中稱，股票連續三個交易日內，即10月22日、10月23日、10月26日，收盤價格漲幅偏離值累計超過30%，根據相關規定，屬於股票交易異常波動的情形。

根據發佈在上海證券交易所官網的公告，董事會強調，公司經營情況正常，未發生重大變化，但也提醒投資者，人形機器人行業尚處於商業化早期，技術成熟度、下游市場需求培育、產業鏈配套能力均存在不確定性。

董事會表示，物理AI技術從實驗室演示走向真實場景的規模化落地仍面臨感知精度、運動控制穩定性、數據積累及軟硬件協同等多重挑戰，相關技術路徑與商業模式的成熟尚需時間驗證。

公告稱，若行業大規模商業化落地進度不及預期，公司未來營收擴張及業績釋放可能受到不利影響，存在估值回歸的投資風險，並提醒投資者「注意投資風險，審慎決策，理性投資」。

9月下旬，宇樹股價一度出現腰斬。大陸有關部門緊急收緊對機器人相關個股的IPO審批。據路透報導，中國監管機構據報正在給一批尋求上市的人形機器人企業「踩剎車」，並重點審視這些企業居高不下的估值，以及與政府支持項目相關的營收，是否真正反映商業市場需求。