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股價七個交易日大漲65% 宇樹科技籲理性投資

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
宇樹科技股價在最近七個交易日大漲65%後，圖為2026年8月26日，宇樹科技的人形機器人在大陸第二屆世界人形機器人運動會武術自選拳術比賽中展示飛踢。新華社
宇樹科技股價在最近七個交易日大漲65%後，圖為2026年8月26日，宇樹科技的人形機器人在大陸第二屆世界人形機器人運動會武術自選拳術比賽中展示飛踢。新華社

大陸「人形機器人第一股」宇樹科技在最近七個交易日大漲65%後，發布股票交易異常波動公告，提醒投資者注意投資風險，理性投資。

據21世紀經濟報導，在上海掛牌的宇樹科技股價自10月16日至10月26日，七個交易日內累計漲幅超65%。

宇樹科技董事會27日在公告中稱，股票連續三個交易日內，即10月22日、10月23日、10月26日，收盤價格漲幅偏離值累計超過30%，根據相關規定，屬於股票交易異常波動的情形。

根據發佈在上海證券交易所官網的公告，董事會強調，公司經營情況正常，未發生重大變化，但也提醒投資者，人形機器人行業尚處於商業化早期，技術成熟度、下游市場需求培育、產業鏈配套能力均存在不確定性。

董事會表示，物理AI技術從實驗室演示走向真實場景的規模化落地仍面臨感知精度、運動控制穩定性、數據積累及軟硬件協同等多重挑戰，相關技術路徑與商業模式的成熟尚需時間驗證。

公告稱，若行業大規模商業化落地進度不及預期，公司未來營收擴張及業績釋放可能受到不利影響，存在估值回歸的投資風險，並提醒投資者「注意投資風險，審慎決策，理性投資」。

9月下旬，宇樹股價一度出現腰斬。大陸有關部門緊急收緊對機器人相關個股的IPO審批。據路透報導，中國監管機構據報正在給一批尋求上市的人形機器人企業「踩剎車」，並重點審視這些企業居高不下的估值，以及與政府支持項目相關的營收，是否真正反映商業市場需求。

科技 股票 漲幅

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