快訊

河口湖命案死者夫營造「多金小開」專挑女助理 遭懷疑殺妻嗆提告

法國示威擋不了！馬克宏的政治中間路線為何失靈

外資退居配角？投信大買236億、自營商賣超124億元 台股震盪908點收高

聽新聞
0:00 / 0:00

姆巴佩被指「辱華」 中國品牌紛切割終止合作

中央社／ 北京27日電

皇家馬德里法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）近日受訪時稱，最喜歡網友將他的臉合成到中國獨裁者毛澤東頭像上的惡搞圖，這令中國社群感到不滿，當地足球媒體表態「不予翻譯相關言論」，與之合作的中國品牌迅速切割終止合作。

姆巴佩日前受訪時被問及最愛哪一張以他為主角的網路迷因時，大方坦承最喜歡把他的臉P在毛澤東身上的惡搞圖，並說私下打電動時經常傳給朋友。姆巴佩在球場上與隊內行事風格強勢，因此有部分球迷戲稱他為「獨裁者」，網路上也充斥著許多將他移花接木至各國歷史人物身上的合成梗圖。

採訪影片曝光後，令中國大批網友感到不滿，揚言要抵制姆巴佩。中國足球球體育資訊平台「懂球帝」發布聲明表示，「姆巴佩的發言涉及對中國和中國人民的傷害，我們不能進行翻譯，不管怎樣，他的言論都已經傷害了中國球迷和中國人民的感情，這樣的言論是我們不能接受的。也希望球迷朋友們理性觀賽評論，不做越界發言，共同維護社區氛圍」。

東鵬飲料集團今天發布終止與姆巴佩的合作聲明，稱「我司堅決反對、零容忍傷害民族感情的行為。即日起終止與姆巴佩全部合作。感謝廣大消費者與媒體朋友的關注」。

同時，東鵬旗下電解質飲料「補水啦」官方微博也發文宣布終止與姆巴佩合作的聲明。另外，蒙牛乳業刪除了與姆巴佩相關的內容，但尚未確認是否正式解約。妙可藍多Milkground也已下架了姆巴佩相關的內容。On昂跑官方微博帳號已刪除姆巴佩相關內容。

事件仍在中國網路空間延燒，話題衝上微博熱搜第一。不過也有許多中國網友未能看到姆巴佩的言論，不清楚他說了什麼「辱華」，也有人稱「這發不出來吧，太爆了」、「這個瓜，你是不可能吃到了」、「這個事而太大了，踐踏全體中國人民的情感，不能容忍」、「汙辱偉人」。

姆巴佩 辱華 品牌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

足球／自曝喜歡「毛澤東迷因」 姆巴佩辱華遭中國封殺

蔡康永否認挺台獨陸網友不埋單 胡錫進批未道歉

「小小賴清德拿下」台大陸生捏頭照挨轟 刪文道歉：沒有人身傷害計畫

蔡康永讚蔣萬安「致詞有感情、很有力量」

相關新聞

財務壓力持續攀升 陸工業企業應收帳款已逾145兆元

大陸國家統計局27日最新公布的數據顯示，中國工業企業財務壓力持續上升。截至9月底，大陸規模以上工業企業應收帳款餘額達到人民幣29.77兆元，較去年同期增長10.0%；應收帳款平均回收期為71.6天，增加1.3天。

iPhone Duo傳螢幕裂紋 中電商降價 博主建議「女生別買」

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo於10月23日開售後不久，便爆出首批螢幕開裂與爆線瑕疵。多位來自海外與中國的使用者反映，新機正常展開時會聽到喀嚓異響，隨後螢幕沿鉸鏈處出現裂痕或亮像素線。針對災情，知名拆解機構iFixit報告分析指出，故障可能源於鉸鏈中央支撐桿或弧形導軌運動不當對螢幕施加過大壓力所致；中國市場則開始有電商推出補貼價，也就是以低於定價促銷。

緩解「中國衝擊」 北京拒人民幣升值改採另一舉措

「全世界都無法承受中國高達1兆美元的貿易順差」，這是今年4月14日在華盛頓國際金融協會（IIF）活動上，美國財政部長貝森特說的話，但今年中國貿易順差卻很可能進一步攀升至1.3兆美元的新高。中國賺進全世界的錢，導致逼升人民幣的呼聲四起，然而記取日本當年因「廣場協議」陷入「失落的三十年」教訓，北京當局堅決抗拒人民幣快速大幅升值，而是改採另一種可「一舉多得」的做法來應對。

股價七個交易日大漲65% 宇樹科技籲理性投資

大陸「人形機器人第一股」宇樹科技在最近七個交易日大漲65%後，發布股票交易異常波動公告，提醒投資者注意投資風險，理性投資。

受惠AI產業爆發 陸前三季工業利潤年比增長15.5%

大陸國家統計局27日發布的最新數據顯示，今年前三季，大陸全國規模以上工業企業利潤年比增長15.5%，雖仍保持兩位數增長，但已是連續第四個月下滑。其中汽車製造業，今年1至9月利潤總額則較去年同期下滑22.8%。

大陸國債 外資配置意願增強

指數編製公司富時羅素最新數據顯示，在富時世界國債指數（WGBI）的9月指數概況中，按權重計，中國大陸占指數的11.9%，持續穩居該指數僅次於美國的第二大國債市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。