姆巴佩被指「辱華」 中國品牌紛切割終止合作

皇家馬德里法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）近日受訪時稱，最喜歡網友將他的臉合成到中國獨裁者毛澤東頭像上的惡搞圖，這令中國社群感到不滿，當地足球媒體表態「不予翻譯相關言論」，與之合作的中國品牌迅速切割終止合作。

姆巴佩日前受訪時被問及最愛哪一張以他為主角的網路迷因時，大方坦承最喜歡把他的臉P在毛澤東身上的惡搞圖，並說私下打電動時經常傳給朋友。姆巴佩在球場上與隊內行事風格強勢，因此有部分球迷戲稱他為「獨裁者」，網路上也充斥著許多將他移花接木至各國歷史人物身上的合成梗圖。

採訪影片曝光後，令中國大批網友感到不滿，揚言要抵制姆巴佩。中國足球球體育資訊平台「懂球帝」發布聲明表示，「姆巴佩的發言涉及對中國和中國人民的傷害，我們不能進行翻譯，不管怎樣，他的言論都已經傷害了中國球迷和中國人民的感情，這樣的言論是我們不能接受的。也希望球迷朋友們理性觀賽評論，不做越界發言，共同維護社區氛圍」。

東鵬飲料集團今天發布終止與姆巴佩的合作聲明，稱「我司堅決反對、零容忍傷害民族感情的行為。即日起終止與姆巴佩全部合作。感謝廣大消費者與媒體朋友的關注」。

同時，東鵬旗下電解質飲料「補水啦」官方微博也發文宣布終止與姆巴佩合作的聲明。另外，蒙牛乳業刪除了與姆巴佩相關的內容，但尚未確認是否正式解約。妙可藍多Milkground也已下架了姆巴佩相關的內容。On昂跑官方微博帳號已刪除姆巴佩相關內容。

事件仍在中國網路空間延燒，話題衝上微博熱搜第一。不過也有許多中國網友未能看到姆巴佩的言論，不清楚他說了什麼「辱華」，也有人稱「這發不出來吧，太爆了」、「這個瓜，你是不可能吃到了」、「這個事而太大了，踐踏全體中國人民的情感，不能容忍」、「汙辱偉人」。