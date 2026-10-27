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受惠AI產業爆發 陸前三季工業利潤年比增長15.5%

聯合報／ 大陸中心／即時報導
受惠於AI產業快速發展，今年以來，大陸全國規模以上工業企業利潤一直保持兩位數增長。圖為中國海南航芯高科技產業園一家封測廠員工正在檢查晶圓。新華社
受惠於AI產業快速發展，今年以來，大陸全國規模以上工業企業利潤一直保持兩位數增長。圖為中國海南航芯高科技產業園一家封測廠員工正在檢查晶圓。新華社

大陸國家統計局27日發布的最新數據顯示，今年前三季，大陸全國規模以上工業企業利潤年比增長15.5%，雖仍保持兩位數增長，但已是連續第四個月下滑。其中汽車製造業，今年1至9月利潤總額則較去年同期下滑22.8%。

國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，1至9月，三大部門中，採礦業利潤增長38.2%，製造業利潤增長17.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤下降14.3%。9月，全國規模以上工業企業利潤增長14.4%。

于衛寧指出，電子行業對利潤增長的貢獻依舊顯著。隨著產業升級與技術更新換代不斷推進，電子行業發展動能持續釋放。1至9月，電子行業利潤年比增長1.0倍，拉動全部規模以上工業企業利潤增長9.6個百分點，是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。

中國首席經濟學家論壇成員龐溟此前對《第一財經》分析，電子行業顯著的高速增長，本質上是新質生產力加速釋放與全球AI、消費電子產業鏈周期共振的集中體現，特別是以集成電路（如存儲晶片）為代表的高端環節實現了爆發式紅利釋放。

展望後續，民生銀行首席經濟學家溫彬表示，中國工業企業盈利仍具較強支撐。內部看，穩投資政策加快由資金投放向實物工作量轉化。與此同時，全球AI基礎設施投資仍將支撐電子信息和裝備製造產業鏈，中國新能源汽車、儲能、電力設備等出口仍具結構性韌性。

但溫彬也指出，全球貨幣政策趨緊、美國貿易政策不確定性以及地緣政治和能源價格波動，仍可能對中國外需和企業成本形成擾動。

製造業 大陸 電力

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