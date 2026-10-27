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歐盟11月起徵包裹處理費 衝擊Shein、Temu等平台
歐盟宣布，將從11月1日起對來自歐盟以外地區的包裹按商品類別徵收每項2歐元（約新台幣72.6元）的手續費，以遏制來自中國的包裹湧入。
新加坡聯合早報引述法媒報導，11月1日起，凡是從歐盟以外地區直接寄給消費者的包裹，無論包裹價值多少，包裹內每一種不同類型的商品都須繳付2歐元手續費。例如，如果一個包裹中有10件T恤，則手續費為2歐元；如果一個包裹有兩頂帽子和10件T恤，費用將為4歐元。
這項手續費是歐盟7月起對價值低於150歐元的小包裹徵收3歐元關稅之外，額外加收的費用。
歐盟強調，這項費用不會由歐洲消費者支付。美國亞馬遜（Amazon）等電商平台、中國的全球速賣通（AliExpress）和希音（Shein）、Temu等零售商，以及賣家和其他中間商必須繳付這項新費用。不過，電商平台和賣家仍可提高商品價格，將增加的成本轉嫁給消費者。
根據官方數據，去年有近60億件小包裹進入歐盟。其中，約93%運抵歐洲的廉價包裹來自中國，通常通過全球速賣通和希音等受歡迎的亞洲電商平台寄送。歐盟總部布魯塞爾指出，大量包裹湧入，令海關當局承受越來越大的處理壓力，營運成本也隨之增加。這項手續費將用於補償海關為此付出的成本。
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