聽新聞
0:00 / 0:00
陸車市銷量恐探十年低點 明年有望探底後弱回暖
大陸乘聯分會秘書長崔東樹發文稱，2026年大陸車市在多重因素疊加衝擊下「超預期低迷」，預計全年零售預計僅1,850萬輛，不僅低於2025年2,374萬輛的峰值，更大幅低於2020年1,929萬輛的前期低點，探十年新低。
不過，崔東樹預促2027年大陸車市有望探底回升，預計零售增長2%，更可能是「探底後的弱回暖」。
對於2026年車市低迷不振，崔東樹稱，主要是四類因素疊加所致：一是政策節奏擾動導致起步偏低，主因購置新能源汽車免征車輛購置稅退出；二是3月美伊戰爭導致國際油價高企，燃油車受衝擊巨大；三是AI投資暴增帶來外溢性成本衝擊，包括銅、碳酸鋰與晶片價格暴漲；四是以舊換新政策邊際效果遞減，2026年居民消費意願偏低，政策效力明顯下降，內需疲弱進一步放大車市的下行壓力。
中國汽車工業協會（中汽協）數據顯示，今年前九個月，大陸汽車銷量1,506.6萬輛，年減22.4%。乘用車更不理想，9月零售170.2萬輛，年減24%。前九個月累計零售1,341.8萬輛，年減21%。中汽協副秘書長陳士華表示，市場總體呈現內冷外熱態勢，預計未來幾個月大陸國內銷量依然低迷。
大陸車企處境也艱辛，以陸汽車巨頭比亞迪半年報為例，比亞迪2026年上半年營收人民幣3,448.15億元，年減7.13%；淨利潤人民幣123.25億元，年減20.54%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。