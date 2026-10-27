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陸車市銷量恐探十年低點 明年有望探底後弱回暖

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸乘聯分會秘書長崔東樹發文稱，2026年大陸車市在多重因素疊加衝擊下「超預期低迷」，預計全年零售預計僅1,850萬輛，不僅低於2025年2,374萬輛的峰值，更大幅低於2020年1,929萬輛的前期低點，探十年新低。

不過，崔東樹預促2027年大陸車市有望探底回升，預計零售增長2%，更可能是「探底後的弱回暖」。

對於2026年車市低迷不振，崔東樹稱，主要是四類因素疊加所致：一是政策節奏擾動導致起步偏低，主因購置新能源汽車免征車輛購置稅退出；二是3月美伊戰爭導致國際油價高企，燃油車受衝擊巨大；三是AI投資暴增帶來外溢性成本衝擊，包括銅、碳酸鋰與晶片價格暴漲；四是以舊換新政策邊際效果遞減，2026年居民消費意願偏低，政策效力明顯下降，內需疲弱進一步放大車市的下行壓力。

中國汽車工業協會（中汽協）數據顯示，今年前九個月，大陸汽車銷量1,506.6萬輛，年減22.4%。乘用車更不理想，9月零售170.2萬輛，年減24%。前九個月累計零售1,341.8萬輛，年減21%。中汽協副秘書長陳士華表示，市場總體呈現內冷外熱態勢，預計未來幾個月大陸國內銷量依然低迷。

大陸車企處境也艱辛，以陸汽車巨頭比亞迪半年報為例，比亞迪2026年上半年營收人民幣3,448.15億元，年減7.13%；淨利潤人民幣123.25億元，年減20.54%。

車市 疊加 秘書長

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