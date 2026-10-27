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大摩：陸股恐再跌15% 等待國家隊出手「救駕」信號

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
彭博引述摩根士丹利（大摩）最新報告指出，大陸股市仍可能再下跌約10%至15%，估值才會回落至預測的8-12倍本益比水準。示意圖。 路透
彭博引述摩根士丹利（大摩）最新報告指出，大陸股市仍可能再下跌約10%至15%，估值才會回落至預測的8-12倍本益比水準。示意圖。 路透

彭博引述摩根士丹利（大摩）最新報告指出，大陸股市仍可能再下跌約10%至15%，估值才會回落至預測的8-12倍本益比水準。大摩在報告中表示，陸股調整的原因還包括電商行業承壓、疲弱的宏觀經濟，以及全球市場波動等。

不過，大摩維持長期看好A股的投資觀點，因為更多跡象顯示大陸「國家隊」資金正在採取行動。大摩認為，國家隊擁有更多穩定A股市場的能力，同時A股市場還有許多AI相關或從事硬體生產與科創公司，這些公司不論是營收或獲利均呈現高增長態勢。

報告稱，目前最關鍵的信號在於國家隊何時較高調地出手，當國家隊採取行動，以及政府公開宣稱會穩定股市，之後一至兩個月市場便有機會見底。

近期港股明顯下挫，有市場人士解讀，認為跟大陸官方向富豪在境外建立的離岸信託徵收補繳稅有關，並導致電商股面臨更大壓力。

不過大摩報告認為，市場人士或許錯誤解讀了有關政策，認為就算要賣股套現以履行納稅義務，是早於截止日期前發生。整體股票市場可能並不熟悉有關規定的具體內容及其時間安排。

大摩 陸股 摩根

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