歐盟擬擴大限制進口陸貨 涵蓋化學品、家具及機械等產品

外媒報導，歐盟計劃最快將於2027年首季擴大對中國大陸產品的進口限制，涵蓋化學品、家具及機械等產品，以縮減對大陸的貿易逆差。

與此同時，歐洲議會國際貿易委員會代表團將於今（27）日訪問大陸，並與大陸商務部討論中歐貿易政策及市場准入等議題。

彭博引述知情人士透露，歐盟相關措施可能採取進口配額或關稅形式，仿效近期限制混合動力汽車進口的做法，最快可能於2027年第1季公布。

此前，歐盟與北京達成協議，將大陸混合動力汽車每年進口量限制在35萬輛。該人士補充，歐盟委員會已還在評估貿易數據，以確認哪些產業符合限制進口的條件，但具體措施及目標產業仍可能在與成員國及大陸磋商後調整。

報導提到，歐盟去年對大陸貿易逆差達3,600億歐元。歐盟委員會主席范德賴恩本月曾稱，歐洲產業界呼籲採取行動，歐盟將作出回應，包括採取更多防禦措施。

知情人士說，相關措施將符合世界貿易組織（WTO）規則，並適用於歐洲經濟區以外的其他國家。

部分知情人士透露，歐盟委員會計劃未來幾周提出方案，落實混合動力汽車進口配額，相關措施預計12月生效，實施四年，首年後大陸汽車配額每年增加6%。大陸商務部本月曾警告，歐方不能幻想以施壓換取好處，也不要低估中方維護自身利益的決心和能力。

在此同時，歐洲議會國際貿易委員會代表團將於27日至29日訪問北京、杭州及上海，為代表團繼2018年後再度訪陸。代表團由委員會主席朗格率領，預計與大陸商務部官員會談，並參訪大陸高科技企業。

歐洲議會新聞稿寫道，代表團將關切歐盟對關鍵原物料與技術的依賴、大陸產能過剩造成的市場失衡，以及歐洲企業在大陸面臨的不平等待遇與市場准入問題。中歐近期就混合動力汽車進口達成的諒解，也將列入會談議題。