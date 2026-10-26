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中國乘聯分會：2026年國內汽車銷量超預期低迷

中央社／ 台北26日電

中國乘聯分會秘書長崔東樹今天發文表示，今年中國國內車市「超預期低迷」，預期全年零售僅1850萬台，不僅低於去年峰值，更低於2020年的低谷。今年前9個月，中國國內汽車銷量為1506.6萬輛，年減22.4%。

崔東樹今天在微信發文指，2026年中國車市在多重短期因素疊加衝擊下「超預期低迷」，全年零售預計僅1850萬台，不僅低於2025年2374萬台的峰值，更大幅低於2020年1929萬台的前期谷底。他指出，該數據是在多重不利因素干擾下的短期偏離，「是不正常的」。

崔東樹分析，2026年車市深跌，是政策節奏、地緣油價、AI外溢成本、政策效力遞減4類因素集中疊加的結果。

一是汽車以舊換新補貼標準調整，加上去年底購車需求提前釋放，導致年初市場疲弱；二是美伊戰爭導致油價高企，衝擊燃油車消費。三是AI推動晶片、材料與電池等價格，不利於控制新能源車成本；四是以舊換新政策刺激效果遞減，加上居民消費意願低迷，放大車市下行壓力。

他說，前兩者屬於可逆性衝擊，AI成本衝擊也是階段性現象，消費意願偏低則是內需偏弱的集中體現。

崔東樹預期，2027年，隨著短期衝擊因素反向修復、成本壓力緩解、供給端產品力提升，如果政策與環境不發生超預期變化，中國車市有望探底回暖，預計零售增長區間在0%至5%，均值在2%、車市分化仍將加劇。

今年中國汽車市場呈「外熱內冷」格局，今年前9個月，中國汽車國內銷量為1506.6萬輛，年減22.4%；同期汽車出口達820.5萬輛，年增65.8%。

疊加 車市 油價

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