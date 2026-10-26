DHL：中國等亞洲國家AI產品運輸增長 推高國際運價

DHL全球貨運大中華區執行長艾若馨（Aditi Rasquinha）日前接受中國媒體訪問時表示，人工智慧（AI）產品運輸需求成為國際貨運市場新的需求增長點，推高國際航空運價。

澎湃新聞今天報導，艾若馨說，當前AI相關產品運輸需求增長主要集中在亞洲內部以及通往北美的航線，其他地區也出現類似趨勢。

艾若馨表示，今年國際航空貨運運價整體高於去年同期，主要受到市場需求和運力供給兩方面因素影響。

艾若馨表示，過去一年半，中國等亞洲國家的AI硬體等相關產品運輸需求快速增長，涉及晶片、機架、機櫃、冷卻設備以及儲能電池等多個領域，涵蓋高科技和先進製造等多個產業。

與傳統跨境電商運輸的服裝、鞋類等商品相比，AI相關產品具有貨值較高、部分產品對運輸時效要求嚴格等特點，因此對航空運輸形成較強需求。

艾若馨表示，超過2/3的AI相關貨物透過航空運輸。高價值、時效敏感的晶片等產品，企業通常傾向空運，以縮短交付時間；而機架、機櫃、儲能電池等體積較大、重量較高的貨物，則更多採用海運。

另一方面，傳統跨境電商物流需求也在發生變化。艾若馨指出，受到各國貿易政策及關稅調整影響，部分跨境電商航空貨運需求面臨下行壓力，而AI相關產品運輸需求的增長速度，已經超過電商貨物運輸需求的增長速度，部分原本用於電商貨物運輸的航空運力，正在轉向AI相關產品運輸。