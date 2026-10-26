擬慶祝鴻蒙生態突破1億用戶里程碑 央視12月5日辦星光盛典

央視26日正式官宣今年年底的鴻蒙相關年度壓軸活動，2026鴻蒙星光盛典確定將於12月5日正式舉辦。外界認為，該活動或將正式宣告鴻蒙生態突破1億用戶規模的里程碑節點。此前第三方行業統計數據顯示，鴻蒙系統在大陸本土手機操作系統市場的活躍用戶佔比已超越iOS，成為僅次於安卓的第二大移動操作系統。

央視頻26日宣布，2026「鴻蒙星光盛典」將於12月5日在深圳灣體育中心「春繭」體育場舉辦，共同見證鴻蒙應用體驗進入成熟好用階段。華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東稍晚也轉發相關貼文進行預熱。可以得知該活動由央視主辦，華為將深度參與。

然而，目前未有更多關於本次盛典的具體內容訊息，但從文案傳遞出的導向來看，很高機率是要對外正式宣告鴻蒙生態突破1億用戶規模的里程碑節點。

華為輪值董事長徐直軍8月28日在鴻蒙生態大會2026上表示，截至 8月20日，裝載HarmonyOS 6 終端設備數已突破8,000萬台，預計今年第四季突破1億用戶；在10月1日的華為Mate 90系列及全場景新品發佈會上，華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東曾宣布，鴻蒙 HarmonyOS 6 HarmonyOS 7 終端設備數突破9,000萬。

梳理鴻蒙系統幾個關鍵變化，HarmonyOS NEXT / 鴻蒙 5自2024年10月徹底移除安卓兼容層，進入純血自研階段；2025年10月推出的HarmonyOS 6已大規模裝機，是當前主力版本之一；今年6月發布的HarmonyOS 7 開發者 Beta定位為Agent 原生操作系統，小藝升級為系統級智能體。

據華為此前發布數據，鴻蒙的應用與服務超過45萬，覆蓋生活、出行、金融、辦公、娛樂、政務等 18 個領域；今年上半年，註冊開發者突破1,100萬；截至8月，原生應用突破10萬；開源鴻蒙設備超13億台。

整體而言，鴻蒙生態已進入「純血鴻蒙 + 億級終端衝刺」階段，包括手機、PC、平板、車機、智慧家居和行業設備都在加速接入。