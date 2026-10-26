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陸擬加強保護商業秘密 外企恐遭限制投資、人員入境

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸商務部26日公布《保護中國商業秘密特別規定（徵求意見稿）》。圖／取自潮新聞
大陸商務部26日公布《保護中國商業秘密特別規定（徵求意見稿）》。圖／取自潮新聞

大陸商務部今（26）日公布《保護中國商業秘密特別規定（徵求意見稿）》，擬對侵害中國商業秘密、危害國家主權、安全、發展利益的外國實體採取措施，包括限制或禁止在大陸新增投資、從事進出口貿易，以及限制相關人員入境、取消工作或居留資格等。

大陸商務部官網26日消息，為維護國家主權、安全、發展利益，保護中國權利人的合法權益，根據《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規，商務部研究起草《保護中國商業秘密特別規定（徵求意見稿）》，並向社會公開徵求意見，意見回饋截止日期為11月24日。

徵求意見稿共10條，規定外國實體在國際經貿及相關活動中實施侵害中國商業秘密的相關行為，同時存在危害中國國家主權、安全、發展利益，或對上述利益構成現實威脅的情形，適用本規定。所稱外國實體包括外國企業、其他組織或個人。

徵求意見稿指出，外國實體實施上述行為的，商務部可以決定採取一項或多項措施，包括限制或禁止其從事與中國有關的貨物、技術進出口及國際服務貿易活動，禁止向其出口相關物項；限制或禁止其在大陸境內新增投資；限制或禁止相關人員、交通運輸工具等入境，以及限制或取消相關人員在大陸境內的工作許可、停留或居留資格。

此外，商務部也可根據情節輕重，依法處以相應金額的罰款，或採取其他必要措施。相關措施由商務部會同有關部門依法實施，有關企業、組織及個人應當配合。

在調查方面，徵求意見稿規定，商務部有權調查外國實體的相關行為是否危害中國國家主權、安全、發展利益。受調查的外國實體應當配合詢問、如實提供資料，也可以陳述及申辯；不配合或妨礙調查者，商務部可以根據已取得的事實作出決定。

徵求意見稿也提及，受到限制的外國實體如主動改正、停止侵害並消除危險、賠償損失，可以申請變更或取消相關措施。商務部也可根據評估結果，決定維持、暫停、變更或取消措施。

此外，大陸企業、組織或個人在特殊情況下，確實需要與受限制的外國實體交易，可以向商務部提出申請並提供事實和理由，經同意後進行相關交易或提供相關物項。

徵求意見稿最後指出，這項規定自公布之日起施行。目前尚處於公開徵求意見階段。

大陸商務部 主權 大陸

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