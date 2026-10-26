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韓系車在中國市場比日系慘 現代、起亞9月合計僅賣9千輛

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
南韓汽車大廠現代汽車與起亞今年9月在大陸合計零售量僅約9,000輛，年減39%。圖為北京現代推出的大陸市場專屬純電動休旅車ELEXIO（EO羿歐）。圖／取自北京現代微博
南韓汽車大廠現代汽車與起亞今年9月在大陸合計零售量僅約9,000輛，年減39%。圖為北京現代推出的大陸市場專屬純電動休旅車ELEXIO（EO羿歐）。圖／取自北京現代微博

韓系車在大陸市場持續衰退，南韓汽車大廠現代汽車與起亞今年9月在大陸合計零售量僅約9,000輛，年減39%，今年首次跌破1萬輛，兩家公司合計市占率也降至0.6%。相較之下，日系品牌9月在大陸乘用車市場的市占率仍有10.7%。

韓聯社25日引述韓亞證券根據大陸乘用車市場資訊聯席分會（乘聯分會）數據發布的分析報告指出，今年9月現代汽車在大陸零售量約4,000輛，年減47%；起亞約5,000輛，年減31%。兩家公司合計銷量年減39%，已連續8個月年減，合計市占率降至0.6%。

今年前9個月，現代汽車與起亞在大陸累計零售量為11.5萬輛，年減22%，累計市占率同樣為0.6%，較去年同期下降0.1個百分點。

觀察者網報導，韓系車過去曾是大陸主流合資汽車品牌。2016年北京現代銷量達114.2萬輛，連續第4年突破百萬輛；東風悅達起亞銷量約65萬輛，兩家公司全年合計接近180萬輛。更早之前，現代與起亞在大陸市場的合計市占率一度超過10%，如今已萎縮至0.6%。

今年9月大陸乘用車市場整體銷量也出現下滑。根據乘聯分會公布的數據，當月全國乘用車零售量為161.8萬輛，年減28%；現代與起亞合計銷量則年減39%，跌幅高於大陸乘用車市場整體水準。

從品牌結構來看，9月大陸自主品牌乘用車零售量達113萬輛，市占率升至69.8%；日系品牌市占率為10.7%，較去年同期下降0.9個百分點。同期新能源乘用車零售滲透率達67%。

面對大陸市場競爭，現代汽車也加快推出當地市場專屬車型。現代去年推出的大陸市場專屬純電動休旅車ELEXIO，2025年10月至12月共售出1,216輛，但今年前9個月累計銷量僅251輛；今年推出的IONIQ V，9月銷量也只有558輛。

韓聯社報導，現代汽車計畫明年上半年在大陸推出新款電動休旅車，並將電動車產品擴展至中大型車市場，同時規劃未來5年推出20款新車，爭取將大陸市場年銷量提升至50萬輛。

中國市場 現代汽車 市占率

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