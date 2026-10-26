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陸首部AI院線長片《三星堆》票房慘淡 連2天場均僅2人

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸首部人工智慧（AI）深度參與製作的院線長片《三星堆：未來往事》23日上映。圖／取自微博
大陸首部人工智慧（AI）深度參與製作的院線長片《三星堆：未來往事》23日上映。圖／取自微博

大陸首部人工智慧（AI）深度參與製作的院線長片《三星堆：未來往事》23日上映，但票房表現慘淡。據貓眼專業版數據，截至今（26）日中午，電影累計票房僅119.2萬元（人民幣，下同），24日、25日平均每場觀影人數均只有2人。

每日經濟新聞26日報導，《三星堆：未來往事》片長100分鐘，26日排片達8,469場，但上座率僅0.1%。觀眾對這部電影的評價也呈現兩極化，有人形容觀影過程「如坐針氈」，也有人認為電影「特效還不錯」、「故事立意也不錯」。

報導提到，從製作公司博納影業的財報來看，2026年上半年AI影視劇業務營收為193.23萬元，營業成本6.13萬元，據此計算，毛利率高達96.83%。同期電影業務毛利率為35.51%，影院及院線業務毛利率則為負3.99%。

不過，AI影視劇業務的營收規模相當有限。博納影業今年上半年總營收為4.58億元，其中AI影視劇業務收入僅占0.42%。公司也在財報中坦言，「相關技術路徑、商業模式及市場接受度尚需持續驗證」。

至於AI院線電影商業化的挑戰，一名平台AI相關負責人此前接受《每日經濟新聞》訪問時表示，當前，AI模型在長片的一致性、物理規律及畫面精細度方面仍存在不足。尤其當影片長度增加至100分鐘，人物、場景及細節能否始終保持一致，對製作團隊提出更高要求，一些問題還是需依靠人工及技術手段共同解決。

此外，有AI內容從業者認為，AI虛構角色可能讓觀眾覺得這是「假人」。另一名從業者則指出，AI長片需要不同於短劇、漫劇的專業製作能力，尤其在畫面、鏡頭、細節及故事鋪陳等方面，對創作團隊提出新的要求。他直言，「只要劇本不行，還是要『撲街』，這是一個內容的市場，並不是一個製作的市場」。

儘管《三星堆：未來往事》上映後票房遇冷，博納影業仍持續推進AI院線電影項目。根據公司2026年半年報，科幻動畫電影《計畫外：廣寒行動》已進入製作階段，神話動畫電影《中華志怪之羅剎海市》也已完成立項。此外，華誼兄弟旗下廠牌也公布AI電影《歐拉恆等式》，大陸影視公司持續布局AI電影市場。

《三星堆：未來往事》片長100分鐘，26日排片達8,469場，但上座率僅0.1%。圖／取自每日經濟新聞
《三星堆：未來往事》片長100分鐘，26日排片達8,469場，但上座率僅0.1%。圖／取自每日經濟新聞

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