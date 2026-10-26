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陸太陽能裝置容量16年增4萬倍 風電25年增近1900倍

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
根據最新出版的《中國統計年鑑2026》，大陸太陽能發電裝置容量從2009年的3萬千瓦，增至2025年的12億205萬千瓦，16年間增長約4萬倍，成為成長幅度最大的發電類型。圖／取自第一財經
根據最新出版的《中國統計年鑑2026》，大陸太陽能發電裝置容量從2009年的3萬千瓦，增至2025年的12億205萬千瓦，16年間增長約4萬倍，成為成長幅度最大的發電類型。圖／取自第一財經

根據最新出版的《中國統計年鑑2026》，大陸太陽能發電裝置容量從2009年的3萬千瓦，增至2025年的12億205萬千瓦，16年間增長約4萬倍，成為成長幅度最大的發電類型。此外，風力發電裝置容量在25年間也增長約1,880倍，風力及太陽能發電裝置容量占全國總裝置容量的比重已接近47%。

第一財經26日報導，大陸國家統計局最新出版的《中國統計年鑑2026》，記錄了2000年至2025年大陸發電裝置容量的變化。25年間，全國發電總裝置容量大幅擴張，火力發電長期扮演電力供應的主要角色，風力及太陽能發電則從近乎空白起步，實現大幅成長，加上水力及核能發電持續擴充，發電結構逐漸從高度依賴火力發電轉向多元發展。

數據顯示，2000年大陸全國發電總裝置容量為3億1,932萬千瓦，其中火力發電裝置容量為2億3,754萬千瓦，占絕對多數；水力發電裝置容量為7,935萬千瓦、核能發電210萬千瓦、風力發電僅34萬千瓦，太陽能發電則尚未起步。到了2025年，全國發電總裝置容量達38億9,664萬千瓦，較2000年增長超過11倍。

其中，太陽能發電是成長幅度最大的領域。《中國統計年鑑2026》直到2009年才首次統計到3萬千瓦的太陽能發電裝置容量，2025年已達12億205萬千瓦。以2009年為起點計算，16年間增長40,068倍；即使從2010年的26萬千瓦算起，至2025年也增長超過4,600倍。隨著分散式太陽光電、大型風力發電及太陽光電基地持續建設，太陽能發電已成為大陸第二大發電類型。

根據大陸國家能源局數據，截至今年7月底，全國太陽能發電總裝置容量達12.86億千瓦，首次超過燃煤發電的12.85億千瓦，占全國發電總裝置容量的31.5%。這相當於57座三峽水電站的裝置容量總和，也高於歐盟各國太陽能發電裝置容量總和。

風力發電同樣實現大幅成長。2000年全國風力發電裝置容量僅34萬千瓦，2025年達6億3,962萬千瓦，25年間增長約1,880倍。水力發電裝置容量則從7,935萬千瓦增至4億4,832萬千瓦，核能發電裝置容量從210萬千瓦增至6,252萬千瓦。

另一方面，火力發電裝置容量也持續增加，從2000年的2億3,754萬千瓦，增至2025年的15億4,408萬千瓦，但其角色逐漸從早年新增發電裝置的主力，轉向電力系統調節及穩定供電，彌補風力及太陽能發電因天候變化產生的供電波動。

從裝置容量占比來看，2000年火力發電占全國總裝置容量的比重超過七成；到了2025年，風力及太陽能發電裝置容量合計達18億4,167萬千瓦，占全國總裝置容量的比重接近47%，在大陸發電結構中的比重已接近一半。

不過，風力及太陽能發電具有間歇性及波動性，大規模再生能源併網，也對跨省輸電線路、儲能設施、電力現貨市場及輔助服務市場提出更高要求。

風電 太陽能 太陽能發電

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