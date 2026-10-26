香港網約車要來了？1.6萬人搶先報考 最快11月底公布首批平台名單

香港網約車規管工作進入落地階段，首批獲批平台名單預計最快11月底公布。目前已有約1.6萬人報考「的士及網約車綜合筆試」，考試合格率超過六成。香港特區政府建議將網約車車輛許可證上限設為1萬個，並研究以抽籤方式分配，預計11月公布具體安排。

綜合《南方日報》及《界面新聞》報導，香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶24日表示，很高興看到「的士及網約車綜合筆試」反應熱烈，目前已有約1.6萬人報考，合格率超過六成，「一方面反映有意投考的人態度認真，另一方面也起到篩選作用，能確保合格者具備對行業的足夠認識」。

針對網約車車輛許可證上限1萬個的分配安排，陳美寶表示，特區政府一直在思考如何用好1萬個車輛配額，各項籌備工作也在緊鑼密鼓地進行，希望透過公平、公正的分配安排，給予有心有力提供服務的人士。

陳美寶指出，抽籤安排較為公平，但如何加入不同考慮因素，正以開放態度聆聽不同意見。特區政府爭取於11月公布1萬個車輛許可證的分配詳情。

她表示，為平衡各方需求，初步構思在抽籤機制基礎上，向特定類別人士提供較高中籤機會，例如已提早考取相關資格、展現誠意及早作準備的人士。同時，特區政府樂見年輕人及其他在職人士以兼職身分入行，因此抽籤機制不會排除這些群體，並將研究抽籤與優先考慮並行的合適方案。

至於網約車營運平台，陳美寶透露，平台申請牌照將於10月30日截止，預計11月底至12月初公布首批獲批平台名單。她表示，希望透過這次工作，吸引有實力、有經驗的平台公司在香港落戶和營運，為市民提供更多元化及具競爭力的服務。

香港立法會去年10月15日通過《2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例》，正式引入網約車服務規管框架，規定提供網約車服務的平台、車輛及司機三方均須領取牌照或許可證。

根據條例，網約車車輛須持有合適的第三者風險保險、符合車齡和驗車要求，並遵守「人車綁定」規定，即車輛須以個人名義登記，並由登記車主駕駛提供載客服務。網約車司機須年滿21歲、5年內沒有嚴重交通定罪紀錄，並通過相關考核。條例也加強對非法收費載客的罰則。

目前，計程車仍是香港個人化點對點交通服務的主力。香港運輸署數據顯示，全港共有18,163輛計程車，包括15,250輛市區計程車、2,838輛新界計程車和75輛大嶼山計程車。

香港運輸署此前的調查研究推算，香港每日個人化點對點交通服務乘客量約88萬人次，其中計程車約69萬人次、網約車約19萬人次，分別占約78%及22%。