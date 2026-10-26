陸首個區域電力市場啟用

中國大陸首個區域電力市場——南方區域（即廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五省區）電力市場廿四日轉入正式運行，標誌著大陸統一電力市場體系建設取得突破。

中新社報導，據了解，自二○二五年六月啟動連續結算試運行以來，南方五省區電力市場破除省間壁壘、打破地域壁壘，每天不間斷交易，以中長期交易為壓艙石、現貨市場為風向球、輔助服務市場為調節器的多層次市場體系持續運轉。

南方五省區的發電企業、售電公司、電力用戶和新型儲能、虛擬電廠等各類經營主體同台參與市場競爭，煤電、水電、核電、風電、太陽能光伏、氣電全電源類型在同一套規則下競價、統一形成價格。跨經營區通道從單一的電能量交易升級為「輸電容量」的市場化競價配置。

今年一至九月，南方五省區電力市場交易累計電量近九千億千瓦時，占南方電網售電量比例超七成；新增售電量中，四成由新能源提供；市場規模持續擴大，經營主體註冊突破廿九萬家；南方五省區新能源發電利用率保持百分之九十五以上，新能源成為該區域第一大電源。此外，超過二百家港澳台企業在南方五省區市場採購綠證一二八萬個。

中國南方電網公司表示，二○二六年至二○三○年，南方五省區電力市場持續向內延伸覆蓋範圍、向外拓展合作，打造融合港澳、融入全國的電力市場體系。