聽新聞
0:00 / 0:00

陸首個區域電力市場啟用

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸首個區域電力市場——南方區域（即廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五省區）電力市場廿四日轉入正式運行，標誌著大陸統一電力市場體系建設取得突破。

中新社報導，據了解，自二○二五年六月啟動連續結算試運行以來，南方五省區電力市場破除省間壁壘、打破地域壁壘，每天不間斷交易，以中長期交易為壓艙石、現貨市場為風向球、輔助服務市場為調節器的多層次市場體系持續運轉。

南方五省區的發電企業、售電公司、電力用戶和新型儲能、虛擬電廠等各類經營主體同台參與市場競爭，煤電、水電、核電、風電、太陽能光伏、氣電全電源類型在同一套規則下競價、統一形成價格。跨經營區通道從單一的電能量交易升級為「輸電容量」的市場化競價配置。 　　

今年一至九月，南方五省區電力市場交易累計電量近九千億千瓦時，占南方電網售電量比例超七成；新增售電量中，四成由新能源提供；市場規模持續擴大，經營主體註冊突破廿九萬家；南方五省區新能源發電利用率保持百分之九十五以上，新能源成為該區域第一大電源。此外，超過二百家港澳台企業在南方五省區市場採購綠證一二八萬個。

中國南方電網公司表示，二○二六年至二○三○年，南方五省區電力市場持續向內延伸覆蓋範圍、向外拓展合作，打造融合港澳、融入全國的電力市場體系。

電力 能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國國新辦主任莫高義 任中共雲南省委書記

葉銀華／購美天然氣看能源政策代價

凱基證券輔導湧盛電機掛牌上櫃 深化全球市場布局 擴大新能源產品商機

台股AI只吃半套？黃仁勳「五層蛋糕」揭密…009831補足電力與變現缺角 10/29掛牌

相關新聞

全球最大「電力超市」來了！陸南方區域電網整合營運 將支撐AI和產業轉型

大陸首個區域電力市場--南方區域電力市場正式營運，覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州、海南所有發電企業、售電公司、電力用戶及獨立儲能、虛擬電廠等新型主體，全部參與市場競爭，被視為是全球最大、最繁忙的「電力超市」。

陸首個區域電力市場啟用

中國大陸首個區域電力市場——南方區域（即廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五省區）電力市場廿四日轉入正式運行，標誌著大陸統一電力市場體系建設取得突破。

北京「國風高定」 全球圈粉

秀水街一針一線的國風成衣、紅橋市場一物一器的匠心珠寶、結合燕京八絕非遺技藝的古法金飾……近年來，北京高級定製行業將傳統非遺技藝、東方古典美學與現代潮流設計深度融合，催生出獨樹一幟的國風高定消費新熱潮。

中國品牌崛起 分食陸精品市場大餅

中國大陸精品市場正出現一個意外現象：儘管消費支出持續下滑，一些當地精品品牌業績卻成長驚人，暗示歐洲精品品牌的中國大陸市場，正遭當地業者蠶食，也可能意味著即使中國大陸市場復甦，歐洲業者的業績也難以好轉。

陸AI代理熱…引爆平台生態戰 App廣告曝光、支付入口等恐被「架空」

大陸AI代理跨應用（App）操作引發平台生態之爭。超過150款主流App拒絕豆包等外部AI代理自動操作，覆蓋騰訊、阿里、快手、美團等生態，金融類App整體被劃入主動限制範圍。

陸重卡銷量 電動賣贏燃油 下半場「電電競爭」將開打

大陸電動重型卡車（重卡）9月單月滲透率首次突破50%，達50.28%，意味著新能源重卡銷量已超過燃油重卡。電池巨頭寧德時代最近喊出，重卡電動化的下半場，即將進入「電電競爭」階段，意指電動重卡行業在油電之爭基本結束後，進入不同電動化技術路線比拚新階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。