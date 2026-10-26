聽新聞
0:00 / 0:00

月之暗面K3模型大升級 3兆級參數規模稱冠全球

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸AI初創企業月之暗面（Moonshot AI）發布新一代旗艦模型Kimi K3.1 Pro，為K3模型首次重大升級，該模型為3兆級參數規模，支持100萬詞元上下文視窗，為目前全球參數規模最大的開源模型。

此外，Kimi K3.1 Pro主打編程（寫程式）、3D創作、金融研究等複雜專業任務，編程能力更勝GPT-6，並計畫於11月4日前開放完整模型權重。

新浪財經報導，月之暗面同步推出高速版Kimi K3.1 Pro Highspeed，稱智慧水準與標準版相當，但輸出速度可提高約二至三倍。目前兩款模型已透過Kimi官網、App、Kimi Work、Kimi Code及API提供服務。

月之暗面表示，在程式碼、Agent和知識類基準上，K3.1 Pro達到或接近最強閉源模型水平。其中，在編程智能體測試Terminal-Bench 4.0中，Kimi K3.1 Pro獲得65.7%的評估得分，高於OpenAI的GPT-6 Astra的58.2%，與Anthropic的Claude Opus 5.5的66.4%僅有微弱差距。

彭博形容，月之暗面這次發布新版本，將繼續與DeepSeek和智譜等對手競逐，同時該模型顯著提升金融研究和編程能力，也是美國競爭對手重點發力的方向。

另一方面， 月之暗面近期完成了最後一輪私募融資，估值約500億美元，預計明年第1季在香港上市；策略與規模更大的DeepSeek類似，DeepSeek剛完成一輪150億美元融資，為大陸AI實驗室中至今規模最大的一輪融資，而且該公司正準備上市。

詞元 App

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

DeepSeek 新模型更便宜

南韓近半AI模型採用大陸基礎模型 通義千問占五成

陸 AI 鏈赴港 IPO 熱度不墜 花旗：明年有望轉向模型與應用開發商

DeepSeek和MiniMax 完成AI模型出海登記

相關新聞

全球最大「電力超市」來了！陸南方區域電網整合營運 將支撐AI和產業轉型

大陸首個區域電力市場--南方區域電力市場正式營運，覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州、海南所有發電企業、售電公司、電力用戶及獨立儲能、虛擬電廠等新型主體，全部參與市場競爭，被視為是全球最大、最繁忙的「電力超市」。

陸首個區域電力市場啟用

中國大陸首個區域電力市場——南方區域（即廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五省區）電力市場廿四日轉入正式運行，標誌著大陸統一電力市場體系建設取得突破。

北京「國風高定」 全球圈粉

秀水街一針一線的國風成衣、紅橋市場一物一器的匠心珠寶、結合燕京八絕非遺技藝的古法金飾……近年來，北京高級定製行業將傳統非遺技藝、東方古典美學與現代潮流設計深度融合，催生出獨樹一幟的國風高定消費新熱潮。

中國品牌崛起 分食陸精品市場大餅

中國大陸精品市場正出現一個意外現象：儘管消費支出持續下滑，一些當地精品品牌業績卻成長驚人，暗示歐洲精品品牌的中國大陸市場，正遭當地業者蠶食，也可能意味著即使中國大陸市場復甦，歐洲業者的業績也難以好轉。

陸AI代理熱…引爆平台生態戰 App廣告曝光、支付入口等恐被「架空」

大陸AI代理跨應用（App）操作引發平台生態之爭。超過150款主流App拒絕豆包等外部AI代理自動操作，覆蓋騰訊、阿里、快手、美團等生態，金融類App整體被劃入主動限制範圍。

陸重卡銷量 電動賣贏燃油 下半場「電電競爭」將開打

大陸電動重型卡車（重卡）9月單月滲透率首次突破50%，達50.28%，意味著新能源重卡銷量已超過燃油重卡。電池巨頭寧德時代最近喊出，重卡電動化的下半場，即將進入「電電競爭」階段，意指電動重卡行業在油電之爭基本結束後，進入不同電動化技術路線比拚新階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。