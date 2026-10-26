月之暗面K3模型大升級 3兆級參數規模稱冠全球

大陸AI初創企業月之暗面（Moonshot AI）發布新一代旗艦模型Kimi K3.1 Pro，為K3模型首次重大升級，該模型為3兆級參數規模，支持100萬詞元上下文視窗，為目前全球參數規模最大的開源模型。

此外，Kimi K3.1 Pro主打編程（寫程式）、3D創作、金融研究等複雜專業任務，編程能力更勝GPT-6，並計畫於11月4日前開放完整模型權重。

新浪財經報導，月之暗面同步推出高速版Kimi K3.1 Pro Highspeed，稱智慧水準與標準版相當，但輸出速度可提高約二至三倍。目前兩款模型已透過Kimi官網、App、Kimi Work、Kimi Code及API提供服務。

月之暗面表示，在程式碼、Agent和知識類基準上，K3.1 Pro達到或接近最強閉源模型水平。其中，在編程智能體測試Terminal-Bench 4.0中，Kimi K3.1 Pro獲得65.7%的評估得分，高於OpenAI的GPT-6 Astra的58.2%，與Anthropic的Claude Opus 5.5的66.4%僅有微弱差距。

彭博形容，月之暗面這次發布新版本，將繼續與DeepSeek和智譜等對手競逐，同時該模型顯著提升金融研究和編程能力，也是美國競爭對手重點發力的方向。

另一方面， 月之暗面近期完成了最後一輪私募融資，估值約500億美元，預計明年第1季在香港上市；策略與規模更大的DeepSeek類似，DeepSeek剛完成一輪150億美元融資，為大陸AI實驗室中至今規模最大的一輪融資，而且該公司正準備上市。