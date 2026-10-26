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陸重卡銷量 電動賣贏燃油 下半場「電電競爭」將開打

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸電動重型卡車（重卡）9月單月滲透率首次突破50%，達50.28%，意味著新能源重卡銷量已超過燃油重卡。電池巨頭寧德時代最近喊出，重卡電動化的下半場，即將進入‌‌「電電競爭」階段，意指電動重卡行業在油電之爭基本結束後，進入不同電動化技術路線比拼新階段。‌

大陸車企、電池廠商近期也將戰場鎖定在電動重卡。不過電動重卡生態充滿挑戰，迫使寧德時代從電池供應商加速向能源運營布局。

澎湃新聞報導，2022年大陸電動重卡滲透率僅為5.2%；2025年全年終端銷售23.1萬輛，年增182%，滲透率抬升至約28.9%；2026年在傳統銷售旺季及設備更新補貼政策的帶動下，9月重卡滲透率突破50%，創下歷年單月新高。

近年，大陸補能企業在電動重卡多有動作，比如寧德時代提出電池+換電運營，成立天行Ⅱ「電電增程」、騏驥換電生態，已聯合14家車企共建；啓源芯動力在重卡換電網絡布局超1,800座充換電站，兼容105家車企731款車型；國軒高科推出「電啦啦」系統，計劃2026年建設1,000個站點。

據景略諮詢發布「（2026—2031年）全球及中國新能源重卡行業市場發展報告」顯示，中短途運輸在大陸新能源重卡市場中的市佔，已從2021年的75.7%攀升至2025年的87.6%；長途運輸場景在2024年之前幾乎處於空白狀態，2024年市占僅0.2%，2025年提升至0.9%。換言之，真正占重卡保有量和碳排放的跨區域幹線運輸才剛起步。

寧德時代 電動車

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