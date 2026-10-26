陸AI代理熱…引爆平台生態戰 App廣告曝光、支付入口等恐被「架空」

大陸AI代理跨應用（App）操作引發平台生態之爭。超過150款主流App拒絕豆包等外部AI代理自動操作，覆蓋騰訊、阿里、快手、美團等生態，金融類App整體被劃入主動限制範圍。‌‌

分析師指出，AI代理可能改變平台流量入口與商業模式，但App業者仍顧慮資安、個資及責任歸屬。核心矛盾在於：AI代理一旦替使用者操作，App的廣告曝光、推薦排序、支付入口等資料將被‌‌「架空」，直接衝擊平台商業模式。‌‌

目前大陸個人消費級跨應用AI代理有豆包手機助手‌、阿里千問「任務助理」‌以及階躍星辰STEPX Neo‌等。其中，豆包手機助手‌採用「讀屏+模擬點擊」技術路線，透過識別螢幕介面類比人工觸控操作，無需App廠商提前開放介面，理論上可覆蓋絕大多數手機App，但目前已被微信、淘寶及多家金融機構等超150款主流App限制自動操作許可權。

阿里千問「任務助理」‌走「API協議授權」路線，全面打通阿里生態內的淘寶、飛豬、高德、支付寶等應用，用戶授權後可自動完成比價、訂酒店、點外賣等跨App任務，操作全程有完整審計日誌，安全性更高。

階躍星辰STEPX Neo‌透過與支付寶、攜程等近百家企業簽署合作協定開放介面，實現跨應用自動操作，覆蓋票務、出行、本地生活等低敏感場景，是大陸國內少數大規模落地API路線的消費級AI代理。

經濟觀察報分析，移動網路平台透過掌握流量入口、使用者資料及交易場景建立商業優勢，也傾向將使用者留在自身生態內。但AI代理可依使用者指令跨應用尋找資訊及執行任務，成為使用者與網路服務之間的新中介，或改變平台原有的流量分配與商業模式。報導並指，AI代理可能誤解指令，衍生個資及責任歸屬問題，平台也或以安全為由維持封閉生態。

業內人士指出，行業趨勢發展可能是‌「分層共生」，也就是外賣、打車、票務等低敏感場景逐步開放合作；微信關係鏈、支付寶支付、銀行帳務等核心數據僅提供唯讀或淺操作介面。同時，華為等廠商正探索「作業系統原生Agent」，讓AI從系統層面協調各App，而非繞開App體系。‌‌