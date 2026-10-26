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全球最大「電力超市」來了！陸南方區域電網整合營運 將支撐AI和產業轉型

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸首個區域電力市場--南方區域電力市場營運。（新華社）
大陸首個區域電力市場--南方區域電力市場營運。（新華社）

大陸首個區域電力市場--南方區域電力市場正式營運，覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州、海南所有發電企業、售電公司、電力用戶及獨立儲能、虛擬電廠等新型主體，全部參與市場競爭，被視為是全球最大、最繁忙的「電力超市」。

五省區市場經營主體註冊數量已經超過29萬家，約占大陸全國總量四分之一，包含煤電、水電、核電、風電、太陽光電等都放到一個市場裡買賣，按同一套規則競價交易。

南方區域電力市場開業後，將打破省間壁壘‌。在過去，雲南水電想賣到廣東，常因規則不一送不出去。現在五省區統一規則、同台競價，電力可在更大範圍流動，實現資源優化配置。

南方區域電網今年前九月營運概況
南方區域電網今年前九月營運概況

‌同時，該市場將支撐大陸AI和產業升級‌。業內人士指出，電力是算力競爭的基礎，統一市場讓西部綠電精準輸往大灣區資料中心和工廠，緩解東部用電壓力。‌‌據了解，該市場今年支撐南方五省區用電負荷28次創新高，未出現缺電、限電。

‌今年1至9月，南方區域電力市場交易累計電量近9千億千瓦時（kWh，一度電），占全網售電量比率超過七成；新增售電量中，有四成是新能源提供；最大單日出清電量超40億千瓦時，發受電量規模超過英國、法國、德國三國用電量總和。

南方區域電力市場新增售電量中四成來自新能源，區域新能源發電利用率保持95%以上，支撐新能源成為全網第一大電源。同時，綠電綠證交易規模領跑，超過200家港澳台企業透過市場採購綠證，寮國新能源首次入市交易，累計交易電量超10億千瓦時，探索面向瀾湄區域的跨境電力市場合作。

電力 超市 廣東

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