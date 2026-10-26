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中國品牌崛起 分食陸精品市場大餅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

中國大陸精品市場正出現一個意外現象：儘管消費支出持續下滑，一些當地精品品牌業績卻成長驚人，暗示歐洲精品品牌的中國大陸市場，正遭當地業者蠶食，也可能意味著即使中國大陸市場復甦，歐洲業者的業績也難以好轉。

英國金融時報（FT）報導，貝恩公司（Bain）估計，中國大陸個人精品市場在2024年萎縮約19%後，2025年又縮減5%，當地精品品牌同期卻日漸擴大營收和市占率。

Bernstein追蹤的當地手提包公司，在中國大陸主要電商平台的銷售，2021年來每年都成長約51%。被稱為「黃金界愛馬仕」的中國大陸金飾品牌老舖黃金，去年營收暴增逾兩倍後，今年上半年又再躍增61%，毛利率超過40%。

雖然投資人懷疑中國大陸精品品牌的吸引力能否持久，也認為當地品牌難以擴大全球影響力，其潛力仍能威脅歐洲精品品牌的前景。

FT指出，中國大陸精品要擁有類似歐洲品牌的全球影響力，還有長路要走，而且消費者對精品品牌看法的改變速度，可能比汽車品牌還慢，但歐洲精品業者仍要慎防陷入歐洲車廠在陸銷售崩跌的困境。

品牌 中國大陸 歐洲

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