南韓近半AI模型採用大陸基礎模型 通義千問占五成

南韓開發者採用中國AI基礎模型的比重持續攀升，今年前八個月發布的新模型中，近半數以中國模型為基礎，阿里巴巴通義千問更占全部模型近五成。韓媒25日引述智庫Rockbridge Network Korea報告指出，中國模型因成本低、選擇多元而受到南韓開發者青睞，但相關趨勢也引發技術依賴及資料安全疑慮。

據《韓國時報》（The Korea Times）25日報導，該智庫報告顯示，今年1月至8月，南韓本土帳號在Hugging Face平台發布的1,845個模型中，49.3%基於中國模型，高於基於美國模型的35.9%及南韓本土模型的14.9%。採用中國模型的比重從2023年的1.2%增至2025年的22%，今年進一步攀升。

其中，阿里巴巴通義千問（Qwen）是最常被採用的基礎模型，占全部模型的46.8%，共864個；谷歌Gemma占14.7%，Meta的Llama占13.8%，南韓LG人工智慧研究院的EXAONE占9.3%，Kakao的Kanana則占2.7%。

報導提到，OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude及谷歌的Gemini等熱門AI模型屬於閉源模型，底層權重不對外公開；相較之下，通義千問及Gemma等開放權重模型允許開發者下載、修改，也能利用韓文資料微調，無須完全依賴雲端AI服務。

Rockbridge Network Korea報告另指出，中國模型成本低、選擇多元，是吸引南韓開發者採用的原因。通義千問涵蓋小型至大型模型，支援119種語言，並有衍生模型、工具及應用生態系。報告估算，中國模型的輸出成本約為同級頂尖模型的三十四分之一；若以完整基準測試的執行成本計算，成本優勢則縮小至約四倍。

不過，報導指出，採用中國模型也引發技術依賴及供應鏈風險疑慮。受訪業界人士表示，阿里巴巴同時提供AI模型及雲端基礎設施，開發者可能更難脫離其生態系；若美中科技競爭升高，相關模型可能遭制裁或面臨授權政策變動，導致使用這些模型的企業營運中斷。

資安方面，報導引述該報告對102家中小企業的調查指出，80.2%的受訪企業擔心中國AI模型可能造成資料外洩，67.7%憂心個人資料處理缺乏透明度。業界人士提醒，開放權重模型的訓練資料來源若不透明，企業可能更難符合AI安全、可靠性及法規遵循要求。

該名業界人士認為，南韓不應為追求短期成本效益而加深對外部模型的依賴，而應採取雙軌策略，建立自主、安全且可靠的基礎模型，以維護技術自主權。他並指，除了開發優秀模型，也需要同步建立強大的產業生態系。